Офшорні фірми Roshen створювалися для мінімізації податків, а не передачі у "сліпий траст" - розслідування

Юристи української фірми "Авеллум", яка представляє інтереси президента Петра Порошенка, зверталися до компанії Appleby на острові Мен за допомогою у створенні офшору. Але представникам українського президента відмовили.

Це випливає з документів "Paradise Papers" ("Документи з райських островів") – нового глобального журналістського розслідування, передає "Слідство.Інфо".

У червні 2014 року, одразу після інавгурації Порошенка, юристи "Авеллуму" написали в Appleby наступного листа:

"Справа надзвичайно делікатна. Ім’я клієнта – Петро Порошенко. Ми працюємо над реструктуризацією його кондитерського бізнесу (Рошен). Для отримання доступу до міжнародних ринків, ми збираємося збудувати нову холдингову компанію групи у Люксембурзі. Під ним буде голландський суб-холдинг, який володітиме всіма оперуючими компаніями. З податковими цілями над люксембурзькою компанією буде кіпрська фірма. Вона буде володіти офшорною компанією – ми надаємо перевагу БВО, але Острів Мен також може підійти… Вона буде володіти акціями та отримувати дивіденди. Продаж акцій у певний момент є можливим (якщо інвестор запропонує хорошу ціну)", - йдеться в тексті.

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Але юристи компанії з острова Мен вирішили, що співпраця з корпорацією Порошенка буде ризикованою для них, тому відмовили представникам українського президента.

У "Paradise Papers" є листування між менеджерами Appleby щодо Порошенка.

Після цього юристи,що представляють інтереси Порошенка, вирішили звернутися за допомогою у створенні офшору до панамської фірми Mossack Fonseca. Вона допомогла створити заплановану структуру, а потім стала об’єктом гучного офшорного скандалу.

Журналісти, які брали участь у розслідуванні, вважають, що представники Порошенка хотіли створити офшор для оптимізації податків, а не для передачі Roshen в сліпий траст, як обіцяв український президент.

"Нові документи, які "Слідство.Інфо" отримало як партнер міжнародної мережі журналістів, ставлять під сумнів слова президента. Судячи з усього, офшорні фірми створювалися саме для уникнення податків у разі продажу чи отримання якогось доходу", - йдеться у розслідуванні.

За даними журналістів, українським "Рошеном" продовжує володіти нідерландська компанія, а сам Порошенко наполягає, що так треба для передачі корпорації у сліпий траст.

Коментуючи вищезгаданий лист представників Порошенка до фірми на острові Мен, київський юрист Богдан Боровик вважає, що тут не йшла мова про траст.

"З цього листа не слідує, що метою чи якоюсь опцією, яка мала би враховуватися при побудові цієї структури, був траст. Тобто слово траст взагалі не фігурує тут. (…) Чи потрібна вся ця структура для того, аби передати в управління у сліпий траст? На мою думку – ні, не потрібна. Вона потрібна, скоріше за все, якщо планується продаж. Тобто для оптимізації доходів від продажу. Для самого трасту вибудовувати всі ці три компанії я не бачу потреби", - розповів Боровик.

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Журналісти звернулися до Адміністрації президента, аби там прокоментували отриману інформацію, але їм порадили звернутися до фірми "Авеллум". У відповіді на запит у компанії уникли конкретних питань про листування з островом Мен. Проте, вони наполягають, що структурували "Рошен" таким чином, що усі податки сплачувалися в Україні:

"Якби, наприклад, при перерахуванні коштів від продажу корпорації Рошен було сплачено податки у Люксембурзі, це призвело б до подвійного оподаткування доходів, зменшення суми податку до сплати в Україна та, відповідно, можливості перерахувати в Україну лише частину доходів (за вирахуванням податків у Люксембурзі). Така ситуація суперечила б не тільки інтересам клієнта, але також і державним інтересам України з огляду на втрати бюджету та інші негативні наслідки".

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 5 листопада, міжнародний консорціум журналістських розслідувань оприлюднив новий масив документів - "Райські досьє" (Paradise Papers).

Репортери, які входять до Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань, викрили нові схеми ухилення від сплати податків високопоставлених політиків, вивчивши близько 13,4 мільйона секретних документів.