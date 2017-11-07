"Справа рюкзаків": САП оскаржила відмову суду заарештувати сина Авакова

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила в Апеляційному суді міста Києва ухвали слідчих суддів Солом’янського районного суду міста Києва від 1 листопада цього року у кримінальному провадженні в так званій “справі рюкзаків”, якими підозрюваним обрано запобіжні заходи у виді особистих зобов‘язань.Про це повідомляється на сторінці САП у Facebook.

«Спеціалізована антикорупційна прокуратура вважає вказані запобіжні заходи занадто м’якими та такими, що не відповідають тяжкості кримінального правопорушення та ризикам, встановленим під час досудового розслідування», - йдеться у повідомленні.

Прокурори САП наполягатимуть на своїй позиції, викладеній в суді першої інстанції.

Як повідомляв УНІАН раніше, 31 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП в рамках розслідування справи про розтрату понад 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для МВС (відомої як «справа рюкзаків») затримали Олександра Авакова, колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря і представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків. Чеботарю і Авакову було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

У МВС назвали дії НАБУ політичними, а не юридично обґрунтованими. Зокрема, Аваков відкинув звинувачення на адресу свого сина. «Ні мій син, ні фірми, в яких він засновник, не мають і не мали ані копійки грошей з бюджету України. І Олександр Аваков пройде процедуру і доведе це в суді... Усім тим, хто хоче використати цю ситуацію з метою піару, заради власних політичних амбіцій - або для вирішення своїх кон'юнктурних завдань - відповім ще раз - не вийде. Я не розмінюю своїх принципів на особистий комфорт і легкість буття», - заявив міністр. Він також наголосив, що НАБУ і САП «не повинні бути органами під впливом політичних груп і інтересів». Водночас керівник САП Назар Холодницький стверджує, що глава МВС Аваков у «справі рюкзаків» не фігурує, і прогнозує, що через два місяці кримінальне провадження передадуть до суду. 1 листопада у НАБУ повідомили, що в рамках «справи рюкзаків» проводять слідчі дії, зокрема обшуки, у службових осіб Національної поліції України.