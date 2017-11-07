У НАТО назвали умови відновлення співпраці із Росією

В Організації Північноатлантичного договору нагадали, що позиція НАТО щодо Росії залишається незмінною: Альянс відновить практичну співпрацю з Москвою тільки після вибудовування нею відносин з Україною відповідно до міжнародного права.

Про це помічник генерального секретаря НАТО з питань публічної дипломатії, посол Такан Ільдем (Tacan Ildem) заявив сьогодні у Брюсселі на конференції Світового конгресу України, передає власний кореспондент УНІАН.

Читайте такожГлава НАТО заявив про необхідність глобальної відповіді на північнокорейську загрозу

"Незважаючи на розбіжності з Росією, в ідеалі, ми хотіли б мати конструктивні відносини тоді, коли її дії зроблять це можливим. Природа відносин Альянсу з Росією буде визначена чіткими конструктивними змінами в діях Росії, що демонструватимуть відповідність міжнародному законодавству та міжнародним зобов'язанням, та відповідальності Росії, включно стосовно України. До того часу ми не повернемося до ведення справ, як це робилося раніше, до того часу вся цивільна та військова практична співпраця з Росією залишатиметься призупиненою", - сказав він.

Як відомо, НАТО припинив практичну співпрацю з РФ у квітні 2014 року після анексії Росією Криму та Севастополя. Разом з тим Альянс залишив відкритими дипломатичні канали, зокрема, час від часу проводяться засідання Ради НАТО-Росія.

Помічник генсека нагадав, що останнє таке засідання відбулося 27 жовтня.

"Як нещодавно ми підтвердили на засіданні Ради НАТО-Росія, ми та Росія маємо розбіжності щодо кризи в середині та навколо України. Але Рада НАТО-Росія надає можливості пояснити нашу позицію", - сказав Ільдем.

При цьому представник НАТО висловив переконання, що "найкращою відповіддю агресивним діям Росії є вільна, єдина та сильна Україна".