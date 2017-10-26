Розбіжності у питанні України між НАТО та Росією залишаються фундаментальними - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг констатує, що розбіжності у питанні України між союзниками по Альянсу та Росією залишаються фундаментальними. Про це він сказав сьогодні у Брюсселі за результатами засідання Ради НАТО-Росія, передає власний кореспондент УНІАН.

Читайте такожУ НАТО підтримали розміщення миротворців ООН на Донбасі та на кордоні з РосієюГенсек НАТО нагадав, що сьогоднішнє засідання є третім у цьому році, і зазначив, що воно було "довгим, але пройшло з відвертою дискусією".

"Наш діалог нелегкий, і тому він важливий. Сьогодні ми обговорили три питання: Україна, Афганістан, прозорість та зменшення ризиків. Союзники по НАТО та Росія продовжують мати фундаментальні розбіжності стосовно України, стосовно того, як врегулювати кризу в Україні", - сказав він.

Столтенберг наголосив, що цей конфлікт продовжує впливати на безпеку та стабільність в регіоні, а також залишається основною причиною поточного стану відносин НАТО з Росією.

"Врегулювання безпекової ситуації на сході України є пріоритетом для того, щоб просуватися вперед до повного виконання Мінських домовленостей. У той же час ситуація залишається крихкою", - підкреслив генсек Альянсу.

За його словами, продовжується порушення перемир'я, важке озброєння залишається поблизу лінії зіткнення, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ обмежені в доступі.

Водночас генсек НАТО наголосив, що Альянс вітає дипломатичні зусилля, спрямовані на виконання Мінських домовленостей всіма сторонами.

Як відомо, після анексії Криму Росією у 2014 році Альянс припинив всю практичну співпрацю з Москвою, залишивши відкритими для діалогу політичні контакти, платформою для яких є Рада НАТО-Росія.