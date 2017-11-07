Нардепа Шуфрича викликали на допит до ГПУ

Народного депутата від "Опозиційного блоку" Нестора Шуфрича викликали на допит до Генеральної прокуратури України як свідка.

Відповідна повістка про виклик оприлюднена на сайті ГПУ.

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"Відповідно до вимог ст.ст. 36, 135 КПК України, народному депутату України Шуфричу Н.І. необхідно прибути 14.11.2017 о 15:30 год. до Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України в кабінет № 411, що розташований в м. Києві, вул. Борисоглібська, 18, для участі у допиті в якості свідка у кримінальному провадженні № 42014100000000209", - йдеться у повістці.

Як уточнила у коментарі УНІАН прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган, вищевказану справу веде начальник Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

За словами Сарган, Шуфрича викликають на допит у справі щодо чинення колишнім першим заступником глави Адміністрації президента Андрієм Портновим тиску на екс-народного депутата від Партії регіонів Інну Богословську.