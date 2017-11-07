Нардепа Шуфрича викликали на допит до ГПУ
Шуфрича викликають на допит у справі щодо чинення колишнім першим заступником глави АПУ Андрієм Портновим тиску на екс-нардепа Інну Богословську.
Народного депутата від "Опозиційного блоку" Нестора Шуфрича викликали на допит до Генеральної прокуратури України як свідка.
Відповідна повістка про виклик оприлюднена на сайті ГПУ.
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"Відповідно до вимог ст.ст. 36, 135 КПК України, народному депутату України Шуфричу Н.І. необхідно прибути 14.11.2017 о 15:30 год. до Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України в кабінет № 411, що розташований в м. Києві, вул. Борисоглібська, 18, для участі у допиті в якості свідка у кримінальному провадженні № 42014100000000209", - йдеться у повістці.
Як уточнила у коментарі УНІАН прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган, вищевказану справу веде начальник Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.
За словами Сарган, Шуфрича викликають на допит у справі щодо чинення колишнім першим заступником глави Адміністрації президента Андрієм Портновим тиску на екс-народного депутата від Партії регіонів Інну Богословську.