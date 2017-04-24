Шуфрич хоче просити СБУ скасувати заборону в'їзду на територію України співачці Лоліті
Відповідний документ він зареєстрував у Верховній Раді.
Народний депутат від «Опозиційного блоку» Нестор Шуфрич хоче просити Службу безпеки скасувати рішення про заборону в'їзду на територію України російській співачці Лоліті.
Відповідний документ він зареєстрував у Верховній Раді.
Йдеться про проект Постанови про звернення до Служби безпеки щодо скасування рішення про заборону в'їзду на територію України громадянці Російської Федерації Лоліті Марківні Мілявській терміном на три роки (№6408).
Читайте також"Беги, Лола, беги!": як соцмережі відреагували на заборону в'їзду до України співачці Лоліті
Тексту проекту постанови на сайті парламенту зараз не оприлюднено.
Як повідомляв УНІАН, прикордонники 23 квітня не пустили російську співачку в Україну.
«Я в Конотопі, мене о 4 ранку зняли з поїзда, я не можу відвідати свою дитину, яка захворіла, тому що мені заборонено в'їзд в Україну. Ось, пересаджують відразу на інший потяг», - написала Мілявська у Facebook.
Вона уточнила, що в'їзд заборонено через відвідування Керчі в 2015 році.
Мілявська, яка народилася на Західній Україні і довгий час жила в Києві, підтримує анексію Росією українського Криму і вважає президента РФ Володимира Путіна «генієм міжнародної політики».
Донька співачки мешкає в Києві з бабусею.