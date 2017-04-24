Шуфрич хоче просити СБУ скасувати заборону в'їзду на територію України співачці Лоліті

Народний депутат від «Опозиційного блоку» Нестор Шуфрич хоче просити Службу безпеки скасувати рішення про заборону в'їзду на територію України російській співачці Лоліті.

Відповідний документ він зареєстрував у Верховній Раді.

Йдеться про проект Постанови про звернення до Служби безпеки щодо скасування рішення про заборону в'їзду на територію України громадянці Російської Федерації Лоліті Марківні Мілявській терміном на три роки (№6408).

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Тексту проекту постанови на сайті парламенту зараз не оприлюднено.

Як повідомляв УНІАН, прикордонники 23 квітня не пустили російську співачку в Україну.

«Я в Конотопі, мене о 4 ранку зняли з поїзда, я не можу відвідати свою дитину, яка захворіла, тому що мені заборонено в'їзд в Україну. Ось, пересаджують відразу на інший потяг», - написала Мілявська у Facebook.

Вона уточнила, що в'їзд заборонено через відвідування Керчі в 2015 році.

Мілявська, яка народилася на Західній Україні і довгий час жила в Києві, підтримує анексію Росією українського Криму і вважає президента РФ Володимира Путіна «генієм міжнародної політики».

Донька співачки мешкає в Києві з бабусею.