До вбивства Окуєвої причетна група у складі не менше чотирьох осіб – нардеп

Радник міністра внутрішніх справ України, народний депутат від «Народного фронту» Антон Геращенко зазначає, що до вбивства відомої української активістки і добровольця АТО Аміни Окуєвої причетна група, що складається не менш як з чотирьох осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на питання про посилення заходів безпеки в регіоні та по всій країні.

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«На сьогодні прийнято рішення головою Національної поліції про 10-денну службу в посиленому режимі співробітників поліції по Київській області», - зазначив Геращенко.

Він додав, що відпрацьовується якомога більше інформації про причетність ряду осіб до вбивства Окуєвої.

«Це зухвалий злочин, який вчинили, за нашою інформацією, не менш як чотири особи. І тому цю групу потрібно якомога швидше знайти і затримати, поки вони не вчинили наступних тяжких злочинів», - наголосив парламентарій.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня автомобіль добровольців АТО Окуєвої та її чоловіка Адама Осмаєва, колишнього командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва, обстріляли на залізничному переїзді біля селища Глеваха (Київська область). Окуєва загинула на місці, її чоловік дістав поранення.

1 листопада Окуєву поховали у Дніпрі поруч з командиром міжнародного батальйону імені Джохара Дудаєва Ісою Мунаєвим.