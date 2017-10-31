З'явилося перше фото розстріляного автомобіля Окуєвої

У мережі з'явилося перше фото автомобіля, в якому вбивці розстріляли добровольця АТО Аміну Окуеву. Знімок опублікував на своїй сторінці в Facebook боєць АТО Ротан Кримський.

"Стрілянина велася справа. Аміна взяла на себе 6 куль з АК", - сказано в підписі до фото.

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Судячи зі знімку, автомобіль потрапили щонайменше 10 куль.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня автомобіль добровольців АТО Окуєвої і Осмаєва обстріляли на залізничному переїзді біля Глевахи (Київська область), в результаті чого Окуєва загинула. Осмаєв дістав порання.