Геращенко закликала створити в бюджеті спецфонд для підтримки родин політв'язнів Кремля

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко закликає створити в бюджеті спеціальний фонд для підтримки родин політв'язнів Кремля. Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час Погоджувальної ради керівництва парламенту.

“Завтра ми починаємо розгляд бюджету, і я сподіваюся, що весь парламент і всі колеги, незважаючи на політичні вподобання і представництво комітетів, підтримають мене в тому, що ми вимагаємо в уряду закласти в бюджет створення спеціального фонду щодо підтримки родин заручників, які знаходяться в Російській Федерації”, - сказала Геращенко.

За її словами, минулого тижня вона мала ряд зустрічей з родинами політв'язнів, зокрема з родинами прикордонників, викрадених в Сумській області, і цим родинам доводиться нині самим сплачувати адвокатські послуги.

Також, повідомила Геращенко, вона зустрічалась з родичами викраденого в Білорусі представниками ФСБ Росії 19-річного Павла Гриба. Геращенко нагадала, що завтра хлопцю суд в Росії має обирати запобіжний захід.

“Сьогодні Міністерство закордонних справ, яке посилає туди наших консулів, офіційно звертається до всіх наших європейських та американських партнерів, щоб вони надіслали на ці слухання і своїх представників, дипломатів, які акредитовані в Російській Федерації”, - зауважила вона.

Геращенко також наголосила на неприпустимості того, що вже рік у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій не вдається створити відділ, який би займався наданням юридичної та психологічної допомоги родинам політв'язнів Кремля і родинам тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляв УНІАН, Європарламент заявив про необхідність введення санкцій у відношенні винних в засудженні Чийгоза, Умерова і Семени.