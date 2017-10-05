Європарламент заявив про необхідність запровадження санкцій до винних у засудженні Чийгоза, Умерова та Семени

Європейський парламент вважає необхідним застосувати санкції до всіх причетних до порушення прав людини в незаконно анексованому Росією Криму, включаючи тих, хто причетний до засудження лідерів кримських татар Ахтема Чийгоза, Ільмі Умерова та журналіста Миколи Семени. Про це йдеться в резолюції, яка була проголосована в четвер в Страсбурзі в рамках пленарного засідання Європарламенту, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

«(ЄП) Підкреслює, що обмежувальні заходи повинні бути застосовані до всіх осіб, відповідальних за грубі порушення прав людини, включаючи тих, хто відповідає за засудження та винесення вироків Ахтему Чийгозу, Миколі Семені та Ільмі Умерову, включаючи кримських та російських посадовців, що має включати заморожування активів у банках ЄС та заборону на в’їзд, (ЄП) знову підтверджує свою підтримку рішенням ЄС заборонити імпорт з Криму та експорт деяких товарів і технологій, інвестицій, торгівлі та послуг Криму», - йдеться в резолюції.

ЄП засуджує вироки, винесені лідеру кримських татар Ільмі Умерову, заступнику голови Меджлісу Ахтему Чийгозу та журналісту Миколі Семені, і вимагати, щоб вони були скасовані, а Умеров і Чийгоз були «негайно і беззастережно звільнені, всі звинувачення проти Семена повинні бути негайно та беззастережно зняті».

ЄП також рішуче засуджує «жорстокі вироки» лідерам кримськотатарської громади та іншим, хто протистоїть російській анексії, таких як Теймур та Узаир Абдуллаєви, Зеврі Абсеитов, Рустем Абілтаров, Муслім Алієв, Рефат Алімов, Алі Асанов, Володимир Балух, Енвер Бекіров, Олексій Бессарабов, Гліб Шаблій, Олексій Черній, Мустафа Дегерменджі, Еміл Джемаденов, Арсен Джепаров, Володимир Дудка, Павло Гриб, Рустем Ісмаілов, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Андрій Коломієць, Олександр Кольченко, Олександр Костенко, Емір-Усеін Куку, Сергій Литвинов, Енвер Мамутов, Ремзі Меметов, Евген Панов, Брій Прімов, Володимир Прісіч, Ферат Сайфуллаєв, Еідер Саледінов, Олег Сенцов, Вадим Сірук, Олексій Стогній, Редван Сулейманов, Роман Сущенко, Микола Шіптюр, Дмитро Штибліков, Віктор Щур, Рустем Ваітов, Валентин Виговський, Андрій Захтей та Руслан Зейтуллаєв, які були засуджені після «фарсових судових розглядів та сумнівних звинувачень». ЄП вимагає скасувати судові вироки та негайно звільнити всіх затриманих.

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«(ЄП) Засуджує дискримінаційну політику, введену так званою владою проти, зокрема, корінного народу кримськотатарської спільноти, порушення його права на власність, зростаюче залякування в політичному, соціальному та економічному житті цієї спільноти та всіх тих, хто виступає проти російської анексії», - наголошується в резолюції.

Крім того, в документі прописано, що ЄП вважає, що права кримських татар були серйозно порушені через заборону діяльності Меджлісу і оголошення його екстремістською організацією 26 квітня 2016 року та через заборону їхнім лідерам знову повернутися на півострів.

«(ЄП) рішуче повторює свій заклик негайно скасувати відповідні рішення та їх наслідки та дотриматися розпорядження Міжнародного Суду щодо тимчасових заходів у справі, порушеній Україною проти Російської Федерації, який був винесений 19 квітня 2017 року, в якому робиться висновок, що Російська Федерація повинна «утриматися від збереження або застосування обмежень на здатність кримськотатарської спільноти зберігати свої представницькі інститути, включаючи Меджліс», - йдеться в резолюції.

ЄП також нагадує, що «реальність репресій та застосування законодавства щодо екстремізму, тероризму та сепаратизму призвели до серйозного погіршення ситуації з правами людини на Кримському півострові та до поширення порушень свободи слова і об'єднань, примусове нав'язування російської громадянство стало системним, не гарантуються основні свободи; вимагає скасування дискримінаційного законодавства та наголошує на нагальній потребі підзвітності щодо порушень прав людини та зловживань на півострові».

ЄП також «рішуче засуджує переважаючу практику переводу затриманих у далекі регіони Росії, оскільки це серйозно перешкоджає їх спілкуванню з їхніми родинами і друзями та здатності правозахисних організацій контролювати їхнє благополуччя».

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«(ЄП) підкреслює, що така практика суперечить чинному російському законодавству, зокрема статті 73 Кримінального кодексу, згідно з якою покарання повинні відбуватися в регіоні, де проживають засуджені, або в якому був винесений судовий вирок», - йдеться в документі.

Крім того, ЄП закликає Зовнішню дипломатичну службу ЄС та Представництво ЄС в Росії «уважно стежити за поточними судами та звернути увагу на ставлення до затриманих; висловлює особливу стурбованість з приводу повідомлень про застосування каральних психіатричних процедур; розраховує на те, що делегація ЄС, представники зовнішньополітичних відомств та держав-членів будуть уважно стежити за цим процесом та шукати доступ до тих, хто був затриманий до, під час та після судових розглядів».

«(ЄП) Закликає Європейський суд з прав людини розглянути з найвищим пріоритетом всі заяви з Криму, оскільки російська національна судова система не може і не надає правових засобів у цих справах», - йдеться в документі.

Крім того, ЄП засуджує репресії незалежних ЗМІ, що представляють громади меншин, і настійно закликає російську владу утримуватися від встановлення правових та адміністративних перешкод для їхньої діяльності.

«(ЄП) Закликає до безперешкодного доступу для міжнародних правозахисних спостерігачів, включаючи спеціалізовані структури ООН, ОБСЄ та Ради Європи, з метою вивчення ситуації на півострові та створення незалежних механізмів моніторингу; підтримує ініціативи України, спрямовані на вирішення цих питань в рамках Ради з прав людини та Генеральної Асамблеї; закликає Зовнішню дипломатичну службу ЄС та Спеціального представника Європейського Союзу з прав людини постійно звертати увагу на ситуацію з правами людини на Кримському півострові та проінформувати про це в парламенті», - прописано в резолюції.

ЄП також закликає Комісію підтримувати проекти та обміни, спрямовані на поліпшення контактів між людьми, а також ті, які сприяють зміцненню миру, врегулюванню конфліктів, примиренню та міжкультурному діалогу, в тому числі в Криму.

«(ЄП) заохочує уникати бюрократичних перешкод та заохочує до більш гнучких підходів, які дозволять легший доступ міжнародним спостерігачам на півострові, включаючи парламентаріїв, за згодою Києва, без цього це не буде трактуватися як визнання анексії», - йдеться в документі.

Крім того, ЄП висловив жаль з приводу тяжкого становища кримських дітей, які виховуються без їхніх батьків, незаконно позбавлених волі які, де-факто, є політичними ув'язненими, в тому числі тих, хто був переведений в віддалені райони Російської Федерації.

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«(ЄП) вважає це серйозним порушенням міжнародних прав людини, прав дітей та міжнародних зобов'язань Російської Федерації, таких, як Конвенція ООН про права дитини; закликає російську владу та так звану владу Криму дозволити зазначеним особам регулярно контактувати з членами їхніх сімей, зокрема неповнолітніми», - йдеться в резолюції.

ЄП нагадує російській владі, що за своїм фактичним потенціалом окупаційної влади, яка здійснює ефективний контроль над Кримом, вона несе повну відповідальність за захист кримських громадян від свавільних судових чи адміністративних заходів.

«(ЄП) Підтримує суверенітет, незалежність, єдність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, і знову заявляє про засудження незаконної анексії Російської Федерації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя; підтримує політику ЄС та її держав-членів щодо невизнання незаконної анексії Кримського півострова та застосування обмежувальних заходів в цьому відношенні; висловлює глибоку стурбованість з приводу поточної масштабної мілітаризації Кримського півострова, яка загрожує регіональній та загальноєвропейській безпеці», - зазначається в резолюції.