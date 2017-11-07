Саакашвілі намітив марш у Києві й заговорив про "народний імпічмент"

Екс-голова Одеської обласної державної адміністрації, лідер партії «Рух нових сил» Міхеіл Саакашвілі ініціює на неділю, 12 листопада, марш з вимогою прийняття законопроектів про імпічмент президента і антикорупційний суд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи перед учасниками акції під парламентом.

"Я пропоную в неділю зробити марш за прийняття закону про антикорупційний суд і закону про імпічмент... Я пропоную зібратися на Михайлівській площі", - сказав він.

Саакашвілі зазначив, що в разі ігнорування вимог необхідно починати процес народного імпічменту.

"Якщо вони цього не зроблять, то з 3 грудня я пропоную розпочати процес народного імпічменту. Нехай народ це зробить", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, з 17 жовтня біля будівлі Верховної Ради проходить акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, внести зміни до виборчого законодавства, а також створити Антикорупційний суд. Пізніше вони також зажадали прийняти закон про імпічмент президента.

Активісти встановили наметове містечко, зокрема, і на проїжджій частині вул. Грушевського. Після цього кілька разів виникали сутички між поліцейськими і мітингувальниками.

31 жовтня очільник МВС Арсен Аваков наказав зняти посилену охорону з периметра наметового табору біля Верховної Ради.