Мітинг під Радою: поліція посилила заходи безпеки, водіям радять об’їжджати центр Києва

У Києві сьогодні під стінами Верховної Ради поліція посилила заходи охорони безпеки у зв’язку із мітингом під парламентом. Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, що заходи безпеки більш серйозні, ніж ті, які проводились три тижні тому.

«Від самого ранку перекрита вулиця Грушевського від стадіону "Динамо" до станції метро "Арсенальна". Також блокпост стоїть біля метро "Кловська», - пише видання.

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У наметовому містечку сьогодні, 7 листопада, готують мирну акцію протесту.

Як повідомляв УНІАН раніше, з 17 жовтня біля будівлі Верховної Ради триває акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, внести зміни до виборчого законодавства, а також створити Антикорупційний суд. Пізніше вони також висунули вимогу ухвалити закон про імпічмент президента. Активісти встановили наметове містечко, зокрема, і на проїжджій частині вул. Грушевського. Після того декілька разів виникали сутички між поліцейськими і мітингувальниками.