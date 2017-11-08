У Раді підтвердили наміри включити у законопроект щодо Донбасу положення про розрив дипвідносин з РФ

Секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони Іван Вінник заявляє, що пропонуватиме виписати у Прикінцевих положеннях законопроекту про реінтеграцію Донбасу положення, яке передбачатиме розрив дипломатичних відносин з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам, коментуючи розповсюджену ЗМІ інформацію про те, що він начебто вніс до законопроекту поправку, яка передбачає розірвання дипломатичних стосунків з Росією.

Читайте такожМЗС України: Росія грубо порушує Віденську конвенцію про консульські зносини

«Я вважаю, що якщо ми законом про деокупацію Донбасу визнаємо Російську Федерацію країною-агресором і окупантом, безумовно, виконавча гілка влади, якою представлений Кабінет міністрів і Міністерство закордонних справ, будуть зобов'язані вчинити дії і розірвати дипломатичні відносини з країною-агресором, країною-окупантом», - зазначив депутат.

Він додав, що це є усталеною світовою практикою і відповідає міжнародним нормам права.

«Я говорив про те, що під час обговорення фінального тексту закону на комітеті, я пропонуватиму комітету ухвалити рішення, що у Прикінцеві положення цього проекту включити формулювання про зобов'язання Кабінету міністрів привести у відповідність до норм міжнародного права та практики ситуацію взаємовідносин між країнами, одна з яких визнана агресором та окупантом. Це, безумовно, треба тлумачити як розрив дипломатичних відносин», - пояснив парламентар.

Вінник також заявив, що пропонуватиме Міністерству закордонних справ України провести консультації з західними партнерами щодо того, аби посольство якоїсь третьої країни могло стати посередником в частині комунікації та представлення інтересів України, її громадян, які перебувають в Російській Федерації.

«Російські ЗМІ додумали, що цими країнами може стати або Білорусь, або Швейцарія. Я цього не казав», - наголосив депутат.

Він додав, що, зокрема, щодо Білорусі - це «неприйнятно» у зв'язку із ситуацією з арештом на її території російськими спецслужбами українця Павла Гриба.

«Тому об'єктивності заради Білорусь однозначно не може представляти інтереси України», - вважає Вінник.

Так, депутат підкреслив, що формально поправки щодо розриву дипломатичних відносин з Росією немає, і з'явитися вона вже не може, оскільки закінчився термін подачі поправок.

«Але ми, безумовно, комітет, можемо рекомендувати включити до тексту закону редакцію Комітету. Така практика є усталеною і нормальною. Якщо комітет підтримає мою пропозицію, а у мене є сподівання, що підтримає, у Прикінцеві положення таке зобов'язання Кабінету міністрів буде включено», - сказав депутат і додав, що для будь-кого є очевидним, що визнання РФ країною-агресором та окупантом має передбачати розрив дипломатичних відносин.