Рада наступного тижня може проголосувати за розрив дипвідносин з Росією - РосЗМІ

Верховна рада України наступного тижня може проголосувати за розрив дипломатичних відносин з Росією. Про це повідомляє російське видання "КоммерсантЪ" з посиланням на джерела в українському парламенті.

За даними "Ъ", цей пункт буде додатково внесено в закон про реінтеграцію Донбасу, який парламент має розглянути у другому читанні 16 листопада.

Наступним етапом має стати відповідний указ президента Петра Порошенка, після чого російські дипустанови в Україні, а українські в РФ будуть закриті.

У Києві розраховують, що його інтереси в Москві представлятимуть або Білорусь, або Швейцарія.

Читайте такожМЗС України: Росія грубо порушує Віденську конвенцію про консульські зносини

Російське видання пише, що поправку до закону про реінтеграцію Донбасу вніс депутат від «Блоку Петра Порошенко» Іван Винник.

"В законі про реінтеграцію Донбасу, який у другому читанні має розглядати Рада, Росія буде визнана країною-агресором - сподіваюся, голоси під це наберуться. І зберігати після цього дипвідносини - це вже буде злочином з боку українського МЗС. Ці відносини і так вже фактично розірвані. Послів немає, в посольствах працюють дипломати не першого рангу. Нам необхідно зафіксувати цей розрив на законодавчому рівні", - пояснив свої мотиви автор поправки Винник.

При цьому, як стверджують джерела "КоммерсантЪ" в українській столиці, розрив дипвідносин з Росією саме зараз, а тим більше у прив'язці до закону "про реінтеграцію Донбасу", не входив у плани Петра Порошенка. Навпаки, домовленості з українським керівництвом, яких досяг в ході свого останнього візиту до Києва наприкінці жовтня спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер, виглядали зовсім по-іншому.

Тим не менш, джерела в Раді переконані, що за цей крок проголосують представники більшості фракцій. Це російському виданню підтвердили представники БПП, "Народного фронту", Радикальної партії і "Самопомочі".

У ситуації, що склалася у президента і його союзників не буде іншого виходу, крім як підтримати поправку. "Сьогодні в суспільстві існує чіткий соціальний запит на розрив відносин з Москвою. Про це свідчать закриті соцопитування, які ми регулярно проводимо. Ми не можемо не враховувати цей момент і плисти проти течії", - сказало джерело в Адміністрації президента України.

Як можуть розвиватися події після голосування в Раді, виданню "КоммерсантЪ" розповіло джерело в МЗС України: "Слідом за рішенням парламенту президент повинен підписати указ про розрив дипвідносин - без цього не можна, так як, згідно з Конституцією, саме глава держави відповідає за зовнішньополітичну діяльність України. Потім МЗС за погодженням із президентом заявляє про строк, протягом якого російські дипломати мають залишити Україну. Це не стосується консульських працівників, оскільки їх діяльність регулюється Віденською конвенцією про консульські зносини і двосторонньою консульською угодою України і Росії".

"Паралельно Київ почне переговори з третьою країною, щоб її посольство представляло інтереси України в Росії - передавало ноти, кореспонденцію, інформацію в російський МЗС. Потенційні кандидати на цю роль - Білорусь (як найбільш зручна географічно) і нейтральна Швейцарія", - додав співрозмовник "КоммерсантЪ".