На знайденому біля місця вбивства Окуєвої автоматі решток ДНК не виявили

Речник поліції Київської області Микола Жукович заявив, що автомат, який був знайдений неподалік місця вбивства відомої української активістки та добровольця АТО Аміни Окуєвої, направлений на балістичну експертизу, відбитків пальців або решток ДНК на ньому не виявлено.

Про це Жукович повідомив коментарі агентству УНІАН.

«Зараз в (Київській – УНІАН) області тривають оперативно-профілактичні відпрацювання щодо зменшення кількості кримінальних правопорушень. Ми відпрацьовуємо всю територію області, і щодня у нас є певна кількість зброї, яку ми вилучаємо», - констатував він.

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За словами Жуковича, автомат, який було знайдено неподалік місця вбивства Окуєвої, не є виключенням з цього правила. «Просто слідчі в цьому випадку вважають, що він може бути причетний до розстрілу автомобіля (в якому перебували Окуєва та її чоловік Адам Осмаєв – УНІАН), тому до нього така прискіплива увага… Він був знайдений на відкритій місцевості, тобто не в приміщенні та не в будинку», - додав речник поліції Київщини.

«Це автомат під калібр 5,45 мм. Він зараз направлений на проведення балістичної експертизи, і поки що результатів цієї експертизи у нас немає. Ми не можемо чітко сказати, що саме цей автомат був задіяний в розстрілі. Нічого більше на ньому не знайдено – ні відбитків, ні решток ДНК», - повідомив Жукович.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня автомобіль добровольців АТО Окуєвої та її чоловіка Осмаєва, колишнього командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва, обстріляли на залізничному переїзді біля Глевахи (Київська область). Окуєва загинула, її чоловік дістав поранення.

1 листопада Окуєву поховали в Дніпрі поруч з командиром міжнародного батальйону імені Джохара Дудаєва Ісою Мунаєвим.

7 листопада позаштатний радник голови МВС, народний депутат Антон Геращенко заявив, що слідчі в рамках розслідування вбивства Окуєвої знайшли автомат, з якого розстріляли автомобіль, в якому перебувало подружжя, та нібито на ньому були сліди ДНК тієї людини, яка ним користувалася.