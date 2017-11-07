Поліція знайшла автомат, з якого застрелили Окуеву, із ДНК вбивці - Геращенко

Слідчі у справі про вбивство українського патріота Аміни Окуєвої знайшли автомат, з якого було розстріляно автомобіль. Про це заявив радник глави МВС, нардеп Антон Геращенко в ефірі телеканалу "Прямий" .

За його словами, на виявленому автоматі знайдені сліди ДНК людини, яка з нього стріляла.

"У справі про вбивство Аміни Окуєвої минулого тижня у полі був знайдений автомат, з якого розстріляли автомобіль. На ньому були сліди ДНК людини, який ним користувався, вбивці. Ці сліди ДНК зараз віддані експертам-криміналістам, поліції. Вони ідентифікують це ДНК і в момент, коли у нас буде підозрюваний, ми зможемо порівняти їх і бути точно впевненими, що ця людина вбивця або не вбивця Аміни", – розповів Геращенко.

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Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня автомобіль добровольців АТО Окуєвої і її чоловіка Осмаєва, колишнього командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва, обстріляли на залізничному переїзді в селищі Глеваха Київської області. Окуєва загинула, її чоловік отримав поранення.

1 листопада Окуеву поховали в Дніпрі поруч із командиром міжнародного батальйону імені Джохара Дудаєва Ісою Мунаевым.