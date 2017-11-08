РФ впроваджує на окупованих територіях України найгірші радянські практики – Геращенко

Російська Федерація у ставленні до українських заручників дотримується найгірших радянських практик зневаги людини.

Про це повідомила у Facebook член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

Вона нагадала, що цього тижня у Мінську робочі підгрупи Тристоронньої контактної групи не зустрічаються і висловила свою думку щодо відзначення в РФ та на окупованих територіях 100-річчя захоплення більшовиками влади в Росії.

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«Терор революції 1917-го року і вся подальша історія СРСР перекреслювала право людини на гідність, на свободу. Послідовник СРСР - сучасна РФ - сьогодні повертає і впроваджує, в тому числі на тимчасово окупованих українських територіях найгірші радянські практики: повну зневагу до людини, знецінення людського життя, насмішку над правами і свободами як чимсь другорядним, неважливим», - наголосила Геращенко

«Особливо це відчувається в ставленні РФ до заручників і своїх військових, яких примушують воювати на Донбасі. При цьому перешивають шеврони, відбирають паспорти і військові квитки задля неможливості ідентифікувати. РФ навідріз відмовляється надавати своїх експертів в механізм з пошуку зниклих безвісти, робить вигляд, що її громадян немає на Донбасі і нічого не робить, аби її затримані українцями кадрові військові повернулися додому. Є тільки держава і Кремль, людина - не цінність. На жаль, цю ідеологію поділяють мільйони самих росіян, які підтримують таку політику держави», - написала Геращенко.

«Добре, що ми відірвалися далеко. Важко, що платимо таку неймовірно високу ціну за право бути Україною, а не губернією РФ», - додала вона.