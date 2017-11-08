У МЗС озвучили чітку позицію України щодо Польщі

Позиція України є абсолютно дружньою і конструктивною по відношенню до Польщі. Про це заявила речник МЗС України Мар'яна Беца.

"Наша позиція абсолютно є дружньою і конструктивною по відношенню до Польщі. І ми виходимо з того, що більшість українців позитивно ставляться до Польщі попри відмінності в оцінках складного історичного минулого. І у нас є чітке розуміння необхідності подальшого зміцнення співпраці з Польщею в інтересах обох народів", - наголосила Беца в ефірі Радіо Свобода.

Вона нагадала, що свого часу Україна досягла з Польщею розуміння, що історичне примирення можливе за європейським християнським принципом "Прощаємо і просимо пробачення".

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"І ми переконані, що саме через примирення і шляхом взаємного сприйняття один одного ми можемо йти дійсно до справжнього стратегічного діалогу і партнерських відносин. Тому ми є відкритими до співпраці з будь-яких питань, у тому числі з історичної проблематики, і ми впевнені, що обопільно маємо бути зацікавлені", – заявила Беца.

Як повідомляв УНАІН, раніше у Міністерстві закордонних справ України заявили, що в Україні немає антипольських настроїв.

Сьогодні, 8 листопада, президент України Петро Порошенко ініціював проведення надзвичайного засідання Консультаційного комітету глав держав України та Польщі.