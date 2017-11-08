Порошенко ініціював засідання Комітету президентів України та Польщі

Президент Петро Порошенко ініціював проведення надзвичайного засідання Консультаційного комітету глав держав України та Польщі. Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, «резонансні заяви з боку представників офіційної польської влади на адресу України та її керівництва, що лунають останнім часом, викликають серйозне занепокоєння і не можуть залишатися без належного реагування».

«Задля зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Республікою Польща і щоб уникнути подальшої ескалації напруги, усвідомлюючи необхідність вирішення будь-яких проблемних питань у двосторонніх відносинах виключно у цивілізований європейський спосіб, президент Петро Порошенко ініціював проведення надзвичайного засідання Консультаційного комітету глав держав України та Польщі», - йдеться у повідомленні.

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Також речник Порошенка звернув увагу на заяву Міністерства закордонних справ України, яке наголосило, що «в проєвропейській політиці української влади немає політиків, які мали б антипольські настрої. Україна - це стратегічний партнер Польщі».

Цеголко нагадав, що Консультаційний комітет є дорадчим органом, який покликаний сприяти реалізації домовленостей між президентами обох держав, спрямованих на поглиблення дружніх стосунків між Україною і Республікою Польща, який очолюють зовнішньополітичні радники глав держав.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада президент Польщі Анджей Дуда закликав керівництво України не призначати на високі посади осіб з антипольськими поглядами.