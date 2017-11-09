Польща оголосила В’ятровича персоною нон ґрата - ЗМІ

Польські засоби масової інформації повідомили, що голові Українського інституту національної пам’яті Володимиру В’ятровичу заборонено в'їзд до Польщі. Про це повідомляє польське видання Wiadomosci Dziennik з посиланням на джерела.

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Видання зазначає, що ця інформація не опублікована офіційно, але рішення про заборону В'ятровичу в'їзду було скеровано міністром закордонних справ Польщі Вітольдом Ващиковським. Нещодавно Ващиковський оголосив, що розробляється процедура, згідно з якою буде складено перелік українців, яким буде заборонено в'їзд до Польщі.

При цьому сказано, що офіційно Ващиковський не хоче говорити про те, хто саме з українських посадовців увійшов до цього списку, або увійде у майбутньому. За даними видання, інформація про те, кому заборонено подорожувати до Польщі, не буде розкриватися. Проте глава польського МЗС хоче, аби особи з цього переліку дізнавалися про заборону при спробі перетину кордону.

В'ятрович у коментарі УНІАН сказав, що його особисто не повідомляли про можливу заборону на відвідування Польщі. "Не повідомляли, і наскільки я знаю, процедура не передбачає мого особистого повідомлення", - сказав В'ятрович.

Також він сказав, що не намагався дізнатися, чи відповідає ця інформація дійсності. "Не дізнавався, і я думаю, що все задумано таким чином, що я про це дізнаюся тільки при спробі перетину кордону в бік Польщі. Принаймні так мені підказує досвід моєї персони нон-ґрата в Росії", - додав він.

Крім того, він сказав, що не є членом Консультаційного комітету глав держав України та Польщі. "Але у будь-якому випадку, це, як на мене, крок, який свідчить про подальшу ескалацію з польського боку цієї проблеми", - підсумував В'ятрович.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада Ващиковський заявив, що Польща та Україна «мають різні підходи до примирення». «Ми усвідомлюємо важливість України з геополітичних причин... але українці, знаючи про важливість їхньої країни для нашої безпеки, вважають, що питання, які ми розділяємо, особливо історичні питання, повинні відійти на другий-третій план», - сказав Ващиковський.

Також він заявив, що Польща розпочинає процедури, «які не дозволять людям з вкрай антипольськими позиціями відвідувати Польщу». «Люди, які навмисно пропагують уніформу СС «Галичина», до Польщі не потраплять», - підкреслив Ващиковський.

У відповідь в Міністерстві закордонних справ України заявили, що взяли до уваги висловлювання Ващиковського, але наголосили, що в Україні немає антипольських настроїв. 8 листопада президент Петро Порошенко ініціював проведення надзвичайного засідання Консультаційного комітету глав держав України та Польщі, у Варшаві пропозицію про засідання сприйняли позитивно.