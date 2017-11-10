Ляшка у Раді піймали на кнопкодавстві (відео)

11:38, 10 листопада 2017
Політика
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Нардеп двічі проголосував за один із законопроектів.

Олег Ляшко двічі проголосував / фото УНІАН

Лідера «Радикальної партії» Олега Ляшка піймали на кнопкодавстві під час голосування за законопроект №6538.

Про це повідомляє ГО «Чесно» у Twitter.

На відео можна помітити, як нардеп двічі проголосував.

Як повідомляв УНІАН раніше, віце-спікер Верховної Ради України Оксана Сироїд заявила, що  під час одного з голосувань на засіданні Верховної Ради вона проголосувала з чужого місця, що не заборонено регламентом. Про це Сироїд написала на своїй сторінці в Facebook, коментуючи поширене ЗМІ фото, на якому вона нібито голосує за іншого народного депутата.

За її словами, електронна система голосування Верховної Ради дозволяє кожному депутату голосувати з будь-якого місця пленарної зали, де була зареєстрована картка депутата. "Результати голосування депутата можна побачити на сайті Верховної Ради. Переконатися в тому, що одночасного голосування з президії не було, можна переглянувши результати голосування. Також можна перевірити чи голосувала картка депутата з місця якого була натиснута кнопка", - додала Сироїд.

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