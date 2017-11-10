Ляшка у Раді піймали на кнопкодавстві (відео)

Лідера «Радикальної партії» Олега Ляшка піймали на кнопкодавстві під час голосування за законопроект №6538.

Про це повідомляє ГО «Чесно» у Twitter.

На відео можна помітити, як нардеп двічі проголосував.

Вчора ̶п̶і̶д̶ ̶м̶о̶с̶т̶о̶м̶ в Раді піймали Ляшка ̶з̶ ̶х̶в̶о̶с̶т̶о̶м̶ на кнопкодавстві

Скотиняка! pic.twitter.com/72saBB3ZOJ — ЧЕСНО (@chesno_movement) November 10, 2017

Як повідомляв УНІАН раніше, віце-спікер Верховної Ради України Оксана Сироїд заявила, що під час одного з голосувань на засіданні Верховної Ради вона проголосувала з чужого місця, що не заборонено регламентом. Про це Сироїд написала на своїй сторінці в Facebook, коментуючи поширене ЗМІ фото, на якому вона нібито голосує за іншого народного депутата.

За її словами, електронна система голосування Верховної Ради дозволяє кожному депутату голосувати з будь-якого місця пленарної зали, де була зареєстрована картка депутата. "Результати голосування депутата можна побачити на сайті Верховної Ради. Переконатися в тому, що одночасного голосування з президії не було, можна переглянувши результати голосування. Також можна перевірити чи голосувала картка депутата з місця якого була натиснута кнопка", - додала Сироїд.