Голосувала за себе з чужого місця: Сироїд прокоментувала звинувачення у "кнопкодавстві"

Віце-спікер Верховної Ради України Оксана Сироїд заявила, що сьогодні під час одного з голосувань на засіданні Верховної Ради вона проголосувала з чужого місця, що не заборонено регламентом.

Про це Сироїд написала на своїй сторінці в Facebook, коментуючи поширене ЗМІ фото, на якому вона нібито голосує за іншого народного депутата.

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За її словами, електронна система голосування Верховної Ради дозволяє кожному депутату голосувати з будь-якого місця пленарної зали, де була зареєстрована картка депутата.

"Результати голосування депутата можна побачити на сайті Верховної Ради. Переконатися в тому, що одночасного голосування з президії не було, можна переглянувши результати голосування. Також можна перевірити чи голосувала картка депутата з місця якого була натиснута кнопка", - додала Сироїд.

Також Віце-спікер парламенту подякувала "за увагу до дотримання вимоги Конституції і Регламенту Верховної Ради щодо особистого голосування".