Кількасот прихильників Саакашвілі розпочали ходу в центрі Києва

У Києві на Михайлівській площі почалась акція Руху нових сил Міхеїла Саакашвілі «Марш обурених» за створення Антикорупційного суду та ухвалення закону про імпічмент президенту України.

Як передає кореспондент УНІАН, на площі зібралося близько 400 учасників. Вони тримають жовто-блакитні та червоно-чорні прапори.

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Разом з тим з іншого блоку площі розташований ярмарок, який організатори акції назвали «провокацією».

Як оголосили з імпровізованої сцени організатори акції, вони обрали місцем її проведення саме Михайлівську площу, оскільки тут люди зібралися 1 грудня 2013 року після розгону Євромайдану. Таким чином вони хочуть нагадати політикам обіцянки, які вони виголошували на Майдані Незалежності.

За планом, учасники акції рухатимуться колоною від Михайлівської площі до Площі Конституції через вулиці Михайлівська, Майдан Незалежності, Інститутська та вулиця Шовковична. На Площі Конституції організатори планують провести віче.

На даний час біля площі перебувають кілька десятків правоохоронців. Водночас біля самої площі у дворах стоять автобуси поліції.