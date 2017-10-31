Біля Ради зняли посилену охорону через нечисленність мітингуючих – поліція

Правопорядок біля Верховної Ради, де триває акція активістів, забезпечується у звичному режимі.

Як повідомляє Відділ комунікації столичної поліції, про це керівник Головного управління Нацполіції у Києві Андрій Крищенко заявив сьогодні під час спілкування із журналістами.

Зазначається, що від сьогодні поліцейські та військовослужбовці Нацгвардії переходять на звичний режим несення служби. Таке рішення прийняте у зв’язку з нечисленною кількістю учасників акції під Верховною Радою України.

«Було прийняте рішення змінити режим несення служби для патрулів, які забезпечують охорону порядку на цій акції. Крім цього, ми провели зустрічі з активістами наметового містечка та організатором, який подавав заявку у КМДА, їх попередили про зміну режиму несення служби», - зазначив Крищенко.

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Він також зауважив, що правоохоронці телефонували до народних депутатів, які є фронтменами цієї акції, але вони не виявили бажання зустрітися.

«Я наголошую: акція - малочисельна, тож тримати великі сили поліції та Національної гвардії тут недоцільно, вони потрібні в інших місцях Києва для забезпечення безпеки та розкриття злочинів. Тут же, під Верховною Радою України, залишаються наряди патрульної поліції, піші патрулі у Маріїнському парку та прилеглій території, а також військовослужбовці для охорони адміністративної будівлі», - підсумував Крищенко.

Як повідомляв УНІАН, з 17 жовтня біля будівлі Верховної Ради триває акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, внести зміни до виборчого законодавства, а також створити Антикорупційний суд. Пізніше вони також висунули вимогу ухвалити закон про імпічмент президента.

Активісти встановили наметове містечко, зокрема, і на проїжджій частині вул. Грушевського. Після того декілька разів виникали сутички між поліцейськими і мітингувальниками.

Сьогодні у Facebook глава МВС Арсен Аваков написав, що дав команду зняти посилену охорону з периметра наметового табору біля Верховної Ради.

Своєю чергою народний депутат Юрій Дерев’янко припустив, що припинення охорони наметового містечка нацгвардійцями свідчить про бажання влади розігнати учасників акції за допомогою «тітушок».