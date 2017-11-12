В Києві завершилась хода прихильників Саакашвілі (фоторепортаж)

В Києві на Площі Конституції біля Верховної Ради України завершилась акція Руху нових сил Міхеїла Саакашвілі «Марш обурених», учасники якої виступають за створення Антикорупційного суду та за ухвалення закону про імпічмент президенту України.

Як передає кореспондент УНІАН, на даний час на площі відбувається віче.

Читайте такожПрикордонники передали Саакашвілі його сина

Під час ходи учасники вшанували пам’ять загиблих за Україну на Алеї Героїв Небесної Сотні та на розі вулиць Інститутської і Банкової виклали з лампадок фразу «Корупція вбиває».

Також під час маршу учасники вигукували гасла, зокрема, «Банду геть!», «Корупція вбиває», «Імпічмент!», «Києве, вставай!».

Учасники маршу безперешкодно пройшли на Площу Конституції, поліція не проводила їхній поверхневий огляд.

Як повідомляв УНІАН, акція «Марш обурених» стартувала на Михайлівській площі. Потім колона пройшла до Площі Конституції через вулиці Михайлівська, Майдан Незалежності, Інститутська та Шовковична.

За правопорядком під час акції стежать близько 300 правоохоронців.