Парубій виступив за можливість для міністрів залишатися депутатами
Парубій озвучив ідею щодо того, аби обраний від ВРУ міністр міг залишатися народним депутатом.
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підтримує ідею, яка надає можливість міністрам залишатися народними депутатами.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі програми "Свобода слова", відповідаючи на питання, щодо з'їзду "Народного фронту", де прозвучала ініціатива про внесення змін до Конституції України щодо повноважень президента та прем'єр-міністра.
"Це дискусія дуже широка. Вона стосується багатьох сфер. Була розпочата ще Монтеск'є, коли він написав про розподіл трьох гілок влади... В ній є дуже багато ініціатив, які, на мою думку, деякі з них, є неймовірно слушними", - сказав спікер.
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Зокрема, він озвучив ідею щодо того, аби обраний від ВРУ міністр міг залишатися народним депутатом "як це є в більшості цивілізованих країн, Великобританії і багатьох країнах".
"Це би давало більший комунікаційний рівень між Верховною Радою і Кабінетом міністрів. Власне, ця ідея, і я особисто її підтримую, і я вважаю, вона би дуже стабілізувала роботу в контактах між Верховною Радою і Кабінетом міністрів", - зазначив Парубій.
Крім того, він додав, що в деяких країнах є практика, коли на час виконання обов'язків міністра депутата в парламенті заміняє його радник. Але коли депутат складає повноваження міністра, то просто повертається до роботи в парламенті.
Як повідомляв УНІАН, 11 листопада на з’їзді "Народного фронту" голова партії Арсеній Яценюк закликав Верховну Раду до наступних чергових виборів "привести у відповідність до Конституції" повноваження президента та змінити закон про Кабінет міністрів.