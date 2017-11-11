Яценюк: до наступних строкових виборів парламент може забезпечити повну європейську модель парламентсько-президентської республіки

Необхідно продовжити дискусію щодо змін до Конституції. У парламентсько-президентській республіці, якою є Україна, “для того, щоб всі інститути держави функціонували, повинна бути система стримувань і противаг”, - наголосив лідер партії “Народний фронт”, Голова Політради партії Арсеній Яценюк під час з’їзду "Народного фронту” у Києві в суботу, 11 листопада.

“Зміна закону про Кабінет Міністрів, як і приведення у відповідність до Конституції всіх повноважень Президента, - це те, що може зробити цей парламент”, - наголосив він.

Арсеній Яценюк звернувся до партнерів з парламентської коаліції і персонально до Петра Порошенка: “Ми можемо це зробити. Ми можемо забезпечити до наступних президентських і парламентських виборів європейську модель парламентсько-президентської держави. Країна не може залежати від прізвищ Президента, Прем'єра, членів коаліції. Країна повинна залежати тільки від інституцій. Ми будуємо країну для своїх дітей. А ці інституції повинні бути підзвітні народу”.

“Ніхто навіть не ставить під питання прямі загальнонаціональні вибори Президента країни. Президент є і буде, і народ буде виходити і приймати рішення, хто буде цим Президентом. Але Президент – це є окремий інститут влади. Він не відноситься ні до виконавчої, ні до законодавчої, ні до судової гілки влади. Тому інститут Президента як національного арбітра повинен ефективно функціонувати з усіма повноваженнями, які дають Президенту можливість виконувати його функцію як гаранта Конституції країни і Верховного головнокомандувача”, - наголосив Арсеній Яценюк.

Щодо повноважень Прем’єр-міністра, зазначив лідер “Народного фронту”, “воно одне”: “Прем’єр-міністр України, відповідно до закону, самостійно має право тільки призначити і звільнити свого керівника апарату”: “Як може функціонувати виконавча вертикаль влади з такими повноваженнями? Як можна ефективно втілювати державну виконавчу політику?”

“Ми це можемо зробити до наступних строкових виборів - забезпечення повної європейської моделі парламентсько-президентської республіки”, - наголосив лідер “Народного фронту”.