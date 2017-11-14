Парубій підтримує ідею ухвалення законів більшістю від присутніх у залі депутатів

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підтримує ідею ухвалення законопроектів у першому читанні простою більшістю голосів парламентарів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі програми "Свобода слова", відповідаючи на питання, щодо з'їзду "Народного фронту", де прозвучала ініціатива про внесення змін до Конституції України щодо повноважень президента та прем'єр-міністра.

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"Ще одна ідея стосується того, щоб законопроекти у Верховній Раді України приймалися звичайною більшістю. Хоча би у першому читанні", - сказав голова ВР і додав, що йдеться про більшість від присутніх у сесійній залі.

Парубій пояснив, що йому під час роботи парламенту багато разів доводиться "принижуватись", закликаючи депутатів зайти до сесійної зали та працювати.

Голова ВР вважає, що ухвалення законопроектів в першому читанні звичайною більшістю зможе зробити український парламент ефективнішим.

"І звичайно, є певні регулювання між Кабінетом міністрів, гілкою президента. Але ми мали на цю тему розмову і з Арсенієм Петровичем, і з паном президентом. Ряд тих пропозицій можна внести просто законодавчими актами", - сказав Парубій.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада на з’їзді "Народного фронту" голова партії Арсеній Яценюк закликав Верховну Раду до наступних чергових виборів "привести у відповідність до Конституції" повноваження президента та змінити закон про Кабінет міністрів.