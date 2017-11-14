У посольстві США в РФ розповіли про вчорашню зустріч Волкера з Сурковим у Белграді

Сполучені Штати Америки і Російська Федерація продовжать докладати зусилля для припинення війни на Донбасі, незважаючи на різні концепції щодо шляхів досягнення миру.

Як наголошується в повідомленні на сайті посольства США в РФ, 13 листопада 2017 року Белграді відбулася зустріч спеціального представника Державного департаменту США Курта Волкера і помічника президента Росії Владислава Суркова.

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«Під час їх третьої зустрічі відбулося всебічне обговорення нинішнього стану справ у дипломатичній сфері щодо зусиль з припинення війни на Донбасі. Незважаючи на те, що Сполучені Штати і Росія мають різні концепції щодо шляхів досягнення миру, спільну роботу в цьому напрямі буде продовжено. Згідно з Мінською угодою існувала необхідність поєднувати політичні заходи з заходами у сфері безпеки. Обидві сторони проаналізують думки, висловлені під час зустрічі, яка відбулася, і обміркують подальші шляхи і рішення цього завдання», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Белграді Сурков і Волкер мали обговорити, серед іншого, розгортання миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй на Донбасі. Напередодні Волкер нагадав про необхідність встановлення справжнього режиму тиші на Донбасі.

«У 2017 році вже підтверджено 442 жертви серед цивільних, що перевищує (кількість жертв) у 2016 році. Жителі Донбасу заслуговують справжнього припинення вогню», - заявив Волкер.

Член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що на прохання української сторони Волкер повинен передати Суркову листи від сімей українських полонених.