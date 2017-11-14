"Краще, ніж нуль": Росія відхилила майже усі пропозиції США щодо миротворців на Донбасі

Помічник президента Росії Владислав Сурков назвав частину пропозицій США до проекту резолюції РФ про місію ООН на Донбасі прийнятними.

«Детально обговорили російську ініціативу щодо розгортання сил ООН в Україні. Американські друзі передали свої пропозиції до нашого проекту резолюції Радбезу - двадцять дев'ять абзаців. Три з них наша делегація визнала прийнятними. Мало, звичайно. Але все-таки три не нуль. Краще, ніж нуль», - зазначив Сурков за підсумками проведеної 13 листопада зустрічі в Белграді зі спецпредставником США щодо України Куртом Волкером, передає ТАСС.

За словами помічника президента РФ, сторони «вирішили продовжувати роботу щодо зближення позицій».

«Представники Росії й США солідарні в головному - мінські угоди мають бути реалізовані. Для цього необхідно прискорити виконання політичних зобов'язань Києва при одночасному зміцненні безпеки в зоні конфлікту», - додав Сурков.

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Як повідомляв УНІАН, 14 листопада в посольстві США в Москві за підсумками зустрічі Суркова і Волкера заявили, що Сполучені Штати Америки і Російська Федерація продовжать докладати зусиль для припинення війни на Донбасі, незважаючи на різні концепції щодо шляхів досягнення миру.

«У ході їхньої третьої зустрічі відбулося всебічне обговорення нинішнього стану справ у дипломатичній сфері щодо зусиль з припинення війни на Донбасі. Незважаючи на те, що Сполучені Штати і Росія мають різні концепції щодо шляхів досягнення миру, спільну роботу в цьому напрямі буде продовжено. Відповідно до Мінських угод існувала необхідність поєднувати політичні заходи з заходами в сфері безпеки. Обидві сторони проаналізують думки, висловлені в ході проведеної зустрічі, і обміркують подальші шляхи вирішення цього завдання», - сказано в повідомленні.

У Белграді Сурков і Волкер мали обговорити, серед іншого, розгортання миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй на Донбасі. Напередодні Волкер нагадав про необхідність встановлення справжнього режиму тиші на Донбасі.

«У 2017 році вже підтверджено 442 жертви серед цивільних, що перевищує (кількість жертв) у 2016 році. Жителі Донбасу заслуговують справжнього припинення вогню», - заявив Волкер.

Член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що на прохання української сторони Волкер повинен передати Суркову листи від сімей українських полонених.