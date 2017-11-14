До виборів президента РФ не буде чіткої позиції Кремля щодо миротворців на Донбасі – нардеп

До президентських виборів в РФ не буде чіткої позиції російської сторони щодо миротворчої місії на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала голова Комітету ВР з закордонних справ Ганна Гопко, коментуючи журналістам вчорашню зустріч спецпредставника Держдепартаменту США Курта Волкера і помічника президента Росії Владислава Суркова у Белграді.

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“Очевидно, що до виборів президента в Росії ми побачимо певне затягування процесу і нечітко буде зрозуміло, яку стратегію обере Кремль — іти сценарієм абхазьким, тобто визнання незалежності республік, чи все-таки йти через миротворчу місію поступово виходячи з Донбасу”, - пояснила вона .

За словами депутата, важливо те, що на сьогодні уже в деталях обговорюється присутність такої місії на Донбасі.

Гопко також наголосила, що сьогодні в Україні перебуває помічник Держсекретаря США з питань Європи Вес Мітчелл і під час зустрічі з ним йтиметься і про відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада в посольстві США в Москві за підсумками зустрічі Суркова і Волкера заявили, що Сполучені Штати Америки і Російська Федерація продовжать докладати зусиль для припинення війни на Донбасі, незважаючи на різні концепції щодо шляхів досягнення миру.

У Белграді Сурков і Волкер мали обговорити, серед іншого, розгортання миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй на Донбасі. Напередодні Волкер нагадав про необхідність встановлення справжнього режиму тиші на Донбасі.

Вибори президента Росії мають відбутись 18 березня 2018 року - в четверту річницю анексії Криму.