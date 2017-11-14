В Україні підвищать доступність і якість медобслуговування в селах

Верховна Рада ухвалила президентський Закон про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості (№7117). Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 280 народних депутатів із 362, зареєстрованих у сесійній залі.

Читайте такожУ Кабміні не змогли пояснити суть і наслідки медичної реформи для селян - КулінічЗаконом встановлюється, що медичне обслуговування у сільській місцевості забезпечують заклади охорони здоров'я, у тому числі центральні районні лікарні, центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, фельдшерсько-акушерські/фельдшерські пункти, амбулаторії, медичні пункти, медичні кабінети, мобільні медичні кабінети, аптечні пункти, а також лікарі загальної практики - сімейні лікарі та лікарі інших спеціальностей, які надають первинну медичну допомогу та зареєстровані як фізичні особи-підприємці і одержали в установленому законом порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, а також уклали договір про медичне обслуговування населення з відповідним розпорядником бюджетних коштів.

Держава забезпечує виконання заходів щодо підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості за низкою основних напрямів, серед яких сприяння розвитку лікувальних закладів усіх форм власності, удосконалення мережі закладів охорони здоров'я та матеріально-технічної бази таких закладів, проведення у сільській місцевості періодичних виїзних прийомів лікарів-спеціалістів.

Кабінет міністрів визначає порядок та критерії забезпечення за рахунок коштів державного бюджету закладів охорони здоров`я в сільській місцевості обладнанням та транспортними засобами, необхідними для медичного обслуговування населення. Зокрема, сучасними комп`ютерними та телекомунікаційними технологіями та засобами для забезпечення функціонування електронної системи охорони здоров`я, організації медичного обслуговування у сільській місцевості із застосуванням телемедицини і електронних рецептів.

Телемедицина - комплекс дій, технологій та заходів, що застосовуються під час надання медичної допомоги з використанням засобів дистанційного зв'язку для обміну інформацією в електронній формі.

Також у законопроекті йдеться про забезпечення медичним обладнанням для первинного обстеження, портативними телемедичними діагностичними засобами для дистанційного збору та передачі інформації про показники діяльності організму пацієнта, обладнанням та інструментарієм для надання невідкладної допомоги, малих хірургічних втручань, отоларингологічного, офтальмологічного, гінекологічного огляду, обладнанням та інвентарем для лабораторної діагностики та забору біоматеріалів, у тому числі, міні-лабораторіями.

Крім того, йдеться про розробку та реалізацію державою програм з медичного обслуговування у сільській місцевості щодо діагностики, лікування, реабілітації та профілактики онкологічних та інших захворювань населення, насамперед, дітей, вагітних жінок та літніх людей.

Серед іншого, держава має розвивати транспортну інфраструктуру для надання меддопомоги; залучати інвестиції у розвиток охорони здоров’я у сільській місцевості та розвиток державно-приватного партнерства.

Фінансування заходів з підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості здійснюється за рахунок коштів державного бюджету у порядку, визначеному законом; коштів місцевих бюджетів; грантів, дарунків, благодійних внесків і пожертв, інших видів благодійності; коштів міжнародних організацій; інших джерел, не заборонених законодавством.

Держава гарантує повну оплату за рахунок коштів держбюджету надання громадянам медичних послуг, у тому числі, із застосуванням телемедицини, що передбачені програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, у порядку, визначеному законом.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.