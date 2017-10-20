Медична реформа має перевести українську систему охорони здоров'я на загальноєвропейський напрям - Парубій

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявляє, що медична реформа має перевести українську систему охорони здоров'я на загальноєвропейський напрям. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Рада".

Парубій висловив упевненість в тому, що серед останніх реформ саме медична матиме один із найглобальніших наслідків для держави.

"Звичайно, що буде певний період адаптації. Ми свідомо в законопроекті зробили довший період перехідних положень для того, щоб перехід на нову форму і фінансування, і функціонування медицини відбувався поетапно, а тому був більш безболісним для українського суспільства", - сказав Парубій. Він додав, що за 25 років "ніхто не міг до цієї проблеми підійти".

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На переконання голови ВР, медична реформа має "систему охорони здоров'я перевести на загальноєвропейський, загальноцивілізований напрям".

"Я впенений, що ця реформа буде мати дуже важливі і дуже позитивні наслідки для українського суспільства", - зауважив Парубій.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Верховна Рада ухвалила закон «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» (№ 6327).

Відповідно до закону, держава гарантує надання громадянам необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням: екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та паліативної медичної допомоги; медичної реабілітації; медичної допомоги дітям до 16 років та медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами. Оплата здійснюється за рахунок коштів держбюджету згідно з тарифами.

За рахунок держбюджету окремо здійснюється фінансове забезпечення програм громадського здоров’я, заходів боротьби з епідеміями, проведення медико-соціальної експертизи, діяльності, пов’язаної з проведенням судово-медичної та судово-психіатричної експертиз та інших програм в галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, за переліком, затвердженим Кабінетом міністрів.

Також 19 жовтня парламент прийняв за основу зміни до Бюджетного кодексу, необхідні для реалізації фінансування медичної реформи, і ухвалив у першому читанні президентський проект закону про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості (№7117).