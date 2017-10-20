Медична реформа має перевести українську систему охорони здоров'я на загальноєвропейський напрям - Парубій
Парубій висловив упевненість в тому, що серед останніх реформ саме медична матиме один із найглобальніших наслідків для держави.
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявляє, що медична реформа має перевести українську систему охорони здоров'я на загальноєвропейський напрям. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Рада".
Парубій висловив упевненість в тому, що серед останніх реформ саме медична матиме один із найглобальніших наслідків для держави.
"Звичайно, що буде певний період адаптації. Ми свідомо в законопроекті зробили довший період перехідних положень для того, щоб перехід на нову форму і фінансування, і функціонування медицини відбувався поетапно, а тому був більш безболісним для українського суспільства", - сказав Парубій. Він додав, що за 25 років "ніхто не міг до цієї проблеми підійти".
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На переконання голови ВР, медична реформа має "систему охорони здоров'я перевести на загальноєвропейський, загальноцивілізований напрям".
"Я впенений, що ця реформа буде мати дуже важливі і дуже позитивні наслідки для українського суспільства", - зауважив Парубій.
Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Верховна Рада ухвалила закон «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» (№ 6327).
Відповідно до закону, держава гарантує надання громадянам необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням: екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та паліативної медичної допомоги; медичної реабілітації; медичної допомоги дітям до 16 років та медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами. Оплата здійснюється за рахунок коштів держбюджету згідно з тарифами.
За рахунок держбюджету окремо здійснюється фінансове забезпечення програм громадського здоров’я, заходів боротьби з епідеміями, проведення медико-соціальної експертизи, діяльності, пов’язаної з проведенням судово-медичної та судово-психіатричної експертиз та інших програм в галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, за переліком, затвердженим Кабінетом міністрів.
Також 19 жовтня парламент прийняв за основу зміни до Бюджетного кодексу, необхідні для реалізації фінансування медичної реформи, і ухвалив у першому читанні президентський проект закону про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості (№7117).