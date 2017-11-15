"Серце у мене болить": Ляшко перепросив за кнопкодавство (відео)
На відео можна помітити, як нардеп-радикал двічі проголосував.
"Дуже поганий вчинок, дуже поганий... Мені соромно і серце у мене болить... Все, вибачився і більше такого не буде", - @OVLiashko про своє кнопкодавство у @verkhovna_rada - https://t.co/i8DhwN59mtpic.twitter.com/B2ICucIYqv— ЧЕСНО (@chesno_movement) November 15, 2017
Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко, якого минулого тижня піймали на кнопкодавстві, перепросив за свій вчинок.
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Про це на своїй сторінці у Twitter повідомляє рух "Чесно".
"Дуже поганий вчинок, дуже поганий... Мені соромно і серце у мене болить... Все, вибачився і більше такого не буде", - заявив радикал журналістам.
Як повідомляв УНІАН, 10 листопада лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка піймали на кнопкодавстві під час голосування за законопроект №6538.
Вчора ̶п̶і̶д̶ ̶м̶о̶с̶т̶о̶м̶ в Раді піймали Ляшка ̶з̶ ̶х̶в̶о̶с̶т̶о̶м̶ на кнопкодавстві— ЧЕСНО (@chesno_movement) November 10, 2017
Скотиняка! pic.twitter.com/72saBB3ZOJ