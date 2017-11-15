"Серце у мене болить": Ляшко перепросив за кнопкодавство (відео)

11:33, 15 листопада 2017
Політика
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На відео можна помітити, як нардеп-радикал двічі проголосував.

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко, якого минулого тижня піймали на кнопкодавстві, перепросив за свій вчинок.

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Про це на своїй сторінці у Twitter повідомляє рух "Чесно".

"Дуже поганий вчинок, дуже поганий... Мені соромно і серце у мене болить... Все, вибачився і більше такого не буде", - заявив радикал журналістам.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка піймали на кнопкодавстві під час голосування за законопроект №6538.

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Теги: #Ляшко кнопкодавить#Ляшко про кнопкодавство