"Серце у мене болить": Ляшко перепросив за кнопкодавство (відео)

"Дуже поганий вчинок, дуже поганий... Мені соромно і серце у мене болить... Все, вибачився і більше такого не буде", - @OVLiashko про своє кнопкодавство у @verkhovna_rada - https://t.co/i8DhwN59mtpic.twitter.com/B2ICucIYqv — ЧЕСНО (@chesno_movement) November 15, 2017

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко, якого минулого тижня піймали на кнопкодавстві, перепросив за свій вчинок.

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Про це на своїй сторінці у Twitter повідомляє рух "Чесно".

"Дуже поганий вчинок, дуже поганий... Мені соромно і серце у мене болить... Все, вибачився і більше такого не буде", - заявив радикал журналістам.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка піймали на кнопкодавстві під час голосування за законопроект №6538.