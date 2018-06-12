До кого приб'ється Балога?

Після вчорашньої прес-конференції Віктора Івановича Балоги, який пішов з посади голови президентського секретаріату, преса активно почала обговорювати, до кого піде працювати Балога і, відповідно, до кого пристане політична сила Віктора Івановича – Єдиний центр. Хто засватається до ЄЦ і наскільки його лідер буде корисний новим роботодавцям?

З цими запитаннями ми звернулися до політологів.

Вадим Карасьов: ЗАСЛУГА СЕКРЕТАРІАТУ В ТОМУ, ЩО ВІН ПОВЕРНУВ СИЛУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІЙ ВЛАДІ

Політична корисність Віктора Балоги не потребує додаткових доказів і підтверджень. Хоча, можливо, після його відставки, хтось і піддаватиме її сумніву. Але те, що він перебував на посаді голови Секретаріату Президента рекордно великий термін, майже три роки, свідчить саме за себе. Додамо, що працював він не в умовах суперпрезидентської республіки, не в умовах нормального політичного процесу, як це було за Кучми. Балога працював в умовах постійного політичного ексцесу, в якому перебуває і українська політика, і українська влада після 2004 року. І заслуга Балоги в тому, що він зміг нормалізувати політику Президента, в умовах денормалізованого політичного процесу і деморалізованого політичного класу. Особливо це стосується президентських еліт періоду 2006 року і тих конституційних змін, які істотно послабили інститут президентської влади в країні.

Заслуга Секретаріату Президента в тому, що він повернув до гри Президента як ключового гравця і повернув силу президентській владі. І це при тому що сама президентська посада була послаблена новою Конституцією. Тим більше що ця «корисність» має додаткову цінність, пов`язану з персональними якостями Балоги. Так, він, можливо, без харизми, але він з характером. Він харАктерний політичний типаж, здатний здійснювати політику Гравця. Здійснювати – на креативному куражі, на моторі, на драйві. Він здатний створювати багатоходівки, контролювати нитки Гри і створювати додаткові політичні можливості та умови, коли, здавалося б, цих умов вже немає. І головне, він не йде в нікуди. Так, свого часу йшли Табачник, Кушнарьов, Медведчук, Рибачук, сподіваючись, що Президент їх поверне і куди-небудь призначить. Ця практика відходу і повернень колишніх голів президентської адміністрації неприйнятна для Балоги.

Він з великої адміністративної політики йде у велику публічну політику. Він зміг підстрахуватися, створити партію Єдиний центр. Неважливо, як формально називається його посада, він лідер Єдиного центру. І якщо на повну силу будуть задіяні креативні й організаторські здібності Балоги, то партія може мати політичне майбутнє. А отже, цієї партії потребуватимуть усі – і праві, і ліві, і центристи. Сама назва каже, що партія розрахована на роль коаліційного альянсного шарніра. Це сила з широкою коаліційною місткістю. ЄЦ тепер знімає з себе деякі обмеження. Поки її лідер очолював Секретаріат, ЄЦ був обмежений необхідністю реанімації президентської «Нашої України» і був скутий до певної міри ідеологічними позиціями НУ і Президента.

Думається, що емоційний етап відставки та розлучення з підвищеним градусом сприйняття закінчився. Балога, як політик ризикового типу, ідеологічно залишається центристом. І це теж варіант Гри. Зараз потрібно зберегти актив, нарощувати роботу в регіонах, перегрупувати місцевий політичний актив. Час, коли політика робилася в київських кабінетах, вузьких коридорах Верховної Ради або Секретаріату, добігає кінця.

Закінчується епоха, яка зробила запит на Балогу і яка дала проявити йому як особисті якості, так і менеджерський політичний характер і характерність ролі, приготованої йому у вересні 2006 року, коли він погодився очолити Секретаріат.

Михайло Погребінський: ЛЮДИ БАЛОГИ БУДУТЬ ВІРНИМИ ВІРІ ІВАНІВНІ НЕ БІЛЬШЕ ПІВРОКУ Ресурс у Віктора Балоги є. Думаю, що більшість тих людей, яких він привів у владу, збережуть свої позиції у владі. І тому Віктор Іванович залишається політичним гравцем і зможе вибирати різні варіанти свого політичного майбутнього.

А які варіанти? Це можливість збереження політичної партії з тим, щоб далі брати участь у парламентських кампаніях. Але тут все залежатиме від того, чи будуть парламентські вибори незабаром після президентських. Якщо так, то Балога має шанс провести свою партію, оскільки зберігається ресурс. А якщо виборів не буде, то у нього є проблеми з прямим політичним представництвом. І тоді у нього залишається варіант – вбудуватися в якусь з політичних сил. І тут я б нікого не виключав. І хоч як це дивно, можливо таке вбудовування в команду Тимошенко. Звичайно, ймовірніше в цій ситуації, що він стане союзником Яценюка або, що менш ймовірно, – Януковича. Думаю, що хоч у Балоги і складні відносини з Яценюком, але Балога все-таки має ресурс і зробить ставку на Яценюка. Адже ті люди, яких Балога привів і в силові структури, і в обладміністрації, хоч і присягнуть Вірі Іванівні негайно, але збережуть старі зв`язки з Віктором Івановичем. І в разі чого, вирішуватимуть, на кого вигідніше працювати. Віра Іванівна не має тривалих перспектив – йдеться про півроку. Півроку люди Балоги будуть вірними Вірі Іванівні, а потім все одно якоюсь мірою будуть пов`язані з Віктором Івановичем. Це ресурс, і цей ресурс може бути запропонований кому завгодно. Наприклад, думаю, що позиції «Регіонів» у Закарпатті з Балогою можуть виявитися істотно вищими. Отже все можливо.

Володимир Фесенко: ВІН ЗАПРОПОНУЄ СВІЙ РЕСУРС ЯНУКОВИЧУ

Самостійних перспектив у Єдиного центру немає.

Поки партія не втратила фінансовий, адміністративний і політтехнологічний потенціал, вона може поборотися на місцевих виборах. Але на інших виборах, поки у Балоги немає адмінресурсу, шансів особливих немає.

Думаю, Віктор Іванович пропонуватиме свій електоральний і адміністративний ресурс одному з фаворитів президентських виборів, швидше за все – Януковичу. Його ресурс локалізований в Західній і частково в Центральній Україні. У цьому Янукович може бути зацікавлений, а схема відкатана. І, швидше за все, Балога пов`язує свої подальші перспективи саме з Януковичем. У тому числі і щодо якихось гарантій захисту від переслідувань Тимошенко.

У будь-якому разі, поки що Балога може бути корисний.

Опитувала Маша Міщенко