Балога: Я б не хотів у стосунках з Президентом опускатися нижче пояса

Припускати, що злого Балогу звільнили як джерело конфронтації – наївно… Давайте, не переходити з Президентом на «ти»… До указу були спроби зі мною говорити, аби я залишився на посаді голови СП…

Сьогодні в офісі Єдиного центру аншлаг… Колишній голова Секретаріату Президента, член президії ЄЦ Віктор Балога вперше за кілька років вирішив широко поспілкуватися з пресою.

Як відомо, нещодавно Балога подав у відставку, аргументуючи її тим, що начебто він не згоден з рішенням Віктора Ющенка балотуватися вдруге на президентську посаду. Балога також звинуватив Президента “в нехтуванні фаховими якостями на користь кумівства при призначенні на державні посади”. Проте цих звинувачень на прес-конференції Балога розшифрувати не став…

Перед тим, як перейти до справ, які «турбують суспільство», він привітав Україну з перемогою «Шахтаря» на Кубку УЄФА.

– Ми бачимо і інтриги в нашій державі, і великий спад у нашій економіці, і непорозуміння політичне, але не бачили, що Україна може перемогти... – сказав Балога. – Гадаю, це перемога всієї України. Велика подяка керівництву «Шахтаря», бо це справді найкращий український клуб.

Віктор Іванович повідомив, що мав перед брифінгом кілька телефонних розмов з “колегами й товаришами”, які не рекомендували йому виходити до преси. Але він запевнив їх, що не відбудеться нічого такого, що може зіпсувати “чиїсь стосунки”.

– Гадаю, я нічого такого не скажу, яке не є реальним у тому житті, де ми разом працювали, – сказав він.

Далі Балога сказав, що “оголосить декілька речей”, які турбують його і суспільство.

Кожна річ, яку він оголошував, була написана великими літерами на окремому аркуші паперу. Він їх зачитував наче вирок…

– Основне питання – навколо моєї відставки з голови СП. Хочу наголосити, що це виключно моє право піти у відставку, тобто пішов я, а не звільнили мене. Головні причини я виклав у заяві Президенту, і вона була розповсюджена в ЗМІ. Гадаю, там вказані всі основні причини. Це було моє остаточне рішення, а не торги з Президентом, аби залишитися ще на посаді. Я не переслідував жодної іншої мети, крім відставки, тому моє завдання було дочекатися указу й забрати трудову книжку. Моя відставка викликала багато міфів і домислів. Я б хотів під час зустрічі з вами їх розвінчати. Один міф про те, що я нібито перестав задовольняти Президента як менеджер управління. Хочу сказати, що питання оцінки якості моєї роботи – питання відповідних служб. Весь тиждень – від початку подання моєї заяви, 12 травня – до випуску указу, моїм основним завданням було піти у відставку! Я рішення не міняю. Але з 12-го числа до указу були спроби зі мною говорити, аби я залишився на посаді голови СП. Також хочу вас запевнити, що я не мав конфліктів ні зі своїми заступниками, ні з керівниками служби СП. Нашою робочою моделлю було широке обговорення, але прийняте рішення виконувалося бездоганно. Дискусії були, але вони йшли тільки на користь справі. Вважаю, що команда СП працювала якісно, злагоджено, компетентно. Хочу підкреслити, що голова СП, його керівники ніколи з власної ініціативи не створювали конфліктів у взаєминах Президента з іншими гілками влади. Секретаріат – не гурток самодіяльності, а державна установа, яка працює з волі і на завдання глави держави. Припускати, що злого Балогу звільнили як джерело конфронтації – наївно. Розчарую всіх, хто вважає, що я пішов через Віру Ульянченко чи вона витіснила мене з Банкової. Ви знаєте чудово, що я ніколи не претендував на жодні політичні посади в «Нашій Україні». Друга причина – я ніколи не дозволяв нашій команді воювати з жінкою. Були постійні спроби оточення Президента руйнувати роботу Секретаріату. Це справді стало одною з причин мого звільнення з посади глави СП. Немає жодних підстав припускати, що моя відставка – це наслідок того, що Єдиний центр не став партією Ющенка. Єдиний центр від моменту свого створення і надалі буде зажди політичною силою, яка працює на державу, а не на конкретну особу. Я зараз займуся саме розвитком Єдиного центру, аби взяти участь у наступних парламентських та місцевих виборах. Засмучу всіх політиків, журналістів та експертів… Наголошую, я не машина з компромату. Усі інтриги, підкилимні домовленості, таємні схеми не тут, шановні журналісти. Вони в іншому місці. Моя заява про відставку написана мною особисто. У всій своїй подальшій політичній активності я не руйнуватиму, а будуватиму.

Далі перейшли до запитань.

– Пане Вікторе, чи не відчуваєте ви особистої провини за розвал «помаранчевого» табору? Чи не може ваше ім’я опинитися в списку Партії регіонів? Тим більше що її очільники вже сказали, що готові співпрацювати з ЄЦ…

– Єдиний центр готовий працювати з усіма політичними силами, які можуть впливати на розбудову українського суспільства. І немає значення з ким саме співпрацювати, головне, аби це було на користь українському суспільству. Якщо ми говоримо з вами про те, впливав чи не впливав Віктор Іванович на розвал помаранчевою коаліції, то хочу сказати, що ні. Ні. Моя особиста принципова позиція ніколи не впливала на політичні процеси, які відбувалися в парламенті чи поза ним.

Ви ж не подумаєте, що Балога міг приймати рішення за різних представників гілок влади?

– Уже давно ходили чутки, що ви покинете СП і розбудовуватимете свою партію. Чому це сталося саме зараз?

Усе дуже просто. По-перше, я не мав морального права казати, коли саме я піду. Президент хотів зі мною працювати, а коли виникали якісь непорозуміння в нашій роботі, то я щоразу казав йому: «Нам, мабуть, пора розставатися».

Перший раз виникло питання, що Балозі треба піти у 2007 році, коли політична команда забезпечила дострокові вибори у Верховну Раду.

І так щоразу були якісь причини (щоб піти).

Коли я вже зрозумів, що Президент набереться сміливості сказати, що нам тісно, я сам написав заяву про свою відставку.

– Чи правда те, що ви переконували Віктора Ющенка зробити ставку на наступних президентських виборах на Віктора Януковича? Кажуть, що саме це було великою образою для пана Ющенка…

– А я вас хочу запитати: чи ви вірите в те, що вибори Президента відбудуться прямі – по-перше. По-друге, хочу сказати, я ніколи не пропоную нічого, поки не побачу світло в кінці тунелю. Тому ваше запитання безпідставне.

– Зараз начебто ніщо не свідчить про те, що вибори президента можуть проходити в парламенті. Чому ви про це кажете?

– Я роблю припущення, а коли ми робимо припущення, ми говоримо про те, чи це можливо технологічно, юридично зробити в певний відрізок часу, чи неможливо. Якщо вже буде неможливо, то ми припинимо про це говорити. А коли є така можливість, то ми про це говоритимемо й думатимемо.

– Учора в Дніпропетровську голова ЄЦ Ігор Кріль сказав, що ви до своєї заяви про звільнення додали перелік різних прохань від родичів Президента. Про які саме прохання йдеться?

– Зроблю імпровізацію. Прошу мого колегу Ігоря Івановича пояснити, що він мав на увазі.

Вийшов Кріль і сказав:

– На жаль, відбулася неточність… Мені про це нічого не відомо. І це крапка. Не знаю, для чого це зробили журналісти, які були на прес-конференції. Мабуть, у когось була мета, аби це прозвучало.

– Чи можете назвати тих людей з оточення Президента, які шкодили вашій спільній справі? І чи плануєте ви балотуватись на чергових президентських виборах?

– Не планую балотуватися.

Давайте, не переходити з Президентом на «ти». Президент особисто знає, що я йому сказав, Президент розуміє, де в нього плюси, де мінуси, як і в кожної людини, але нехай це залишиться нашим з Президентом (спільним надбанням). Кожен має право і на помилки, і на перемоги. Я б не хотів у стосунках з Президентом опускатися нижче пояса. Ми ж з вами люди. Чи не так?

– Ще рік тому експерти казали, що Віктор Ющенко непрохідний, проте ви його весь час дурили, кажучи йому, що він ще раз може стати Президентом. Чи не тому вам із Віктором Андрійовичем стало тісно, що він усе-таки зрозумів, що ви його обманюєте і вирішив попрощатися з вами?

– Президент України, як і будь-який керівник держави, має доступ до всієї інформації…

Уся проблема в тому, що я не бачу перспектив цієї затєї. Розумієте, не бачу!

– А раніше ви її бачили?

– Я раніше не говорив про це. Ви хіба колись чули про це від мене? Постало конкретне питання, і я дав конкретну відповідь. Після публічно висловленої позиції Президента, я сказав свою.

– Чи можете сказати, чому у вас не склалися відносини з дружиною Президента Катериною Ющенко та секретарем РНБО Раїсою Богатирьовою? Тільки чесно!

– Причина одна – у мене є моя жінка, молода, красива. Це чесно!

– Розтлумачте, будь ласка, ваші слова про «кумівство» і про «апатію», які були у вашій заяві. Що Ви мали на увазі?

– Хочу ще раз повторити… Я не маю від жодного Президента України жодних нагород і жодних зв’язків на родинному рівні. Те, що я сказав, – дуже коротко – і нехай дальше зі ці слова ніхто не ципляється. Тобто ми далі цю тему не розкручуємо.

Вважаю, що в усіх колах влади повинні бути представлені люди через фактор оцінки компетентності. Крапка.

– Як, на вашу думку, справиться Віра Ульянченко з вашою колишньою посадою?

– Як справиться? Нехай оцінює Президент. Мене це абсолютно не турбує!

– Ви сказали, що у вас молода, красива дружина. Кажуть, аби любити красивих, треба мати гроші. Судячи з вашої декларації, ви не маєте ні авто, ні будинку, була лише зарплата голови СП. Зараз у Вас зарплати немає. За чий рахунок житимете?

– За рахунок красивої дружини.

– Чи не шкода вам зусиль, яких ви доклади в боротьбі проти Тимошенко і тих прес-релізів, які ви написали, борючись із нею?

– Ні, не шкода.

Записала Ксеня Лесів