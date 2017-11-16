Посол ЄС: Україна – це країна топ-пріоритету для Євросоюзу

Голова представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі вкотре наголосив, що Україна є однією з пріоритетних країн для Європейського Союзу.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у рамках участі в міжнародній конференції «Реформа державного управління: здійснення оцінки стану справ, досягнення та виклики».

«Україна - це країна топ-пріоритету для Європейського Союзу. Це велика країна, яка межує з ЄС і чітко заявила про євроінтеграційний розвиток», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінгареллі заявляв, що Україна має виконати чотири основні умови для ефективного впровадження Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, в тому числі, забезпечити потужну координацію між урядом та парламентом.