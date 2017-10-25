В ЄС назвали чотири основні умови для ефективного впровадження Угоди про асоціацію

Україна має виконати чотири основні умови для ефективного впровадження Угоди про асоціацію з Європейським союзом, в тому числі, забезпечити потужну координацію між урядом та парламентом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі на засіданні уряду в середу.

«Наш досвід говорить про те, що необхідно виконати чотири умови для ефективного впровадження Угоди про асоціацію. Перша умова – слід забезпечити потужну координацію між різними міністерствами, які задіяні у впровадженні Угоди про асоціацію. Це означає, що віце-прем'єр-міністр і урядовий офіс з питань європейської інтеграції повинні отримати реальну можливість для забезпечення координації такої роботи», - сказав він.

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По-друге, наголосив Мінгареллі, на ранніх етапах необхідно задіювати парламент.

«Це означає, що, по-перше, кожного року уряд і Верховна Рада мають спільно визначати план дій пріоритетних заходів, які мають бути спільно виконані як урядом, так і ВР І, по-друге, перед кожною сесією уряд має чітко визначати ті пріоритетні заходи, які мають бути впроваджені в парламенті», - пояснив голова представництва ЄС.

Разом з тим, за його словами, мають відбуватися регулярні зустрічі між усіма зацікавленими сторонами: уряд, профільні міністерства, відповідні комітети ВР і представництво ЄС в Україні - для того, щоб оцінити стан впровадження Угоди про асоціацію, усунути перешкоди, які стоять на шляху інтеграції, і разом визначати можливі рішення.

«Четверта умова - необхідно забезпечити ефективну комунікацію у ставленні до Угоди про асоціацію, яка могла би пояснити кожному українцеві, які переваги несе європейська інтеграція», - підкреслив Мінгареллі.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня Угода про асоціацію з ЄС набула чинності в повному обсязі.

Сьогодні Кабмін схвалив план заходів з виконання Угоди. Зокрема, ухвалено низку рішень, які створять умови для своєчасного і якісного виконання Угоди.

***Угода про асоціацію є основним інструментом для тіснішого зближення України та ЄС: вона сприяє поглибленню політичних відносин, сильнішим економічним зв’язкам та взаємній повазі до спільних цінностей. Економічна частина угоди, поглиблена та всеосяжна зона вільної торгівлі, надає Україні можливість для розширення своїх торговельних відносин та економічного розвитку. Адже вона відкриває нові ринки для України, сприяє адаптації законодавства, стандартів та регламентів в різних секторах. Останнє допоможе інтегрувати стандарти ЄС до ключових секторів української економіки.