РФ розмістила на Донбасі учетверо більше танків, ніж британська армія має на озброєнні – Клімкін

Міністр закордонних закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що Російська Федерація розмістила на Донбасі в чотири разів більше танків, ніж британська армія має на озброєнні.

Про це він сказав у коментарі британському виданню Mail Online.

Як зазначає видання, що Клімкін зробив цю заяву після того, як прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію у намаганні «підірвати вільні суспільства» та «сіяти розбрат на Заході».

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«Росія бреше в промислових масштабах. Світ має краще це зрозуміти, а також природу гібридної війни так само чітко, як це зрозуміла британський прем'єр», - заявив Клімкін.

«Ми повинні врешті-решт прокинутися та об'єднатися проти імперіалістичної нео-червоної загрози, яку для вільного світу створює нинішня адміністрація в Кремлі», - наголосив глава МЗС.

За його словами, Україна потерпає від гібридної війни РФ, яку вона «розв'язала проти світу у 2014 році з вторгненням у Крим та Донбас».

«Разом з танками, зброєю та втручанням у вибори - це природа російської гібридної війни, яка сьогодні ведеться проти Заходу», - додав Клімкін.

Видання зауважує, що нині конфлікт на Донбасі призвів до втрати понад 10 тис. життів, поранення майже 25 тис. осіб та ще переміщення 1,8 млн осіб.

Клімкін також підкреслив, що в Криму «населення живе в умовах репресивного тоталітарного режиму незаконної окупації».

«Ми обговорюємо Донбас. Росія каже: нас там немає, незважаючи на наявність до 500 танків - що в чотири рази більше, ніж танків у британській армії на озброєнні - нарівні з сотнями іншого важкого озброєння та тисячами російських регулярних військових та найманців», - додав глава зовнішньополітичного відомства України.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та північної Ірландії Тереза Мей звинуватила президента Російської Федерації Володимира Путіна у втручанні у вибори та кібершпигунстві.