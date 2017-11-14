Прем'єр Великої Британії назвала Росію загрозою світовому порядку

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей виступила проти масштабних дій Росії, які загрожують світовому порядку. Від нього, зауважила політик, залежні інші західні країни. Зокрема, Москву прем'єр звинуватила у втручанні у вибори інших держав, а також у множенні фальшивих новин.

Про це вона заявила в ході виступу на банкеті, який влаштував лорд-мер лондонського Сіті, пише РБК з посиланням на The Guardian.

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Перелічуючи спроби Росії підірвати в останні роки західні інститути, вона сказала: "У мене дуже просте повідомлення для Росії. Ми знаємо, що ви робите. І вам це не вдасться". Москва, як зауважила Мей, недооцінює стійкість демократій країн Заходу, а також постійне тяжіння вільних і відкритих товариств і прихильність західних країн до альянсів, які їх зв'язують.

"Велика Британія буде робити все необхідне для самозахисту, а також буде працювати із союзниками, щоб чинити [з Росією] аналогічним чином", - підкреслила Мей, дорікнувши Москву у втручанні у вибори різних держав, а також у насадженні фальшивих новин і хакерських атаках на Міністерство оборони Данії і Бундестаг.

Лондон, як додала прем'єр, не бажає повертатися до "холодної війни" або ж перебувати в стані постійної конфронтації. Однак, якщо Росія продовжить реалізовувати свою нинішню політику і продовжить поточний курс, Велика Британія повинна захищати інтереси своєї країни, Європи, а також усього світу, заявила Мей.