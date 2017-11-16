У Кремлі заявили, що бойовики на Донбасі погодилися на масштабний обмін полоненими

У Кремлі заявили, що мають вплив на російських бойовиків на Донбасі, тому вони погодилися на обмін полоненими. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Ми не маємо можливості якимось чином тиснути на ці невизнані республіки, ми не маємо можливості давати комусь доручення там, тому що це республіки, які живуть самостійним життям, але президент ніколи не приховував, що у нього є можливість звертатися із закликами, можливість справляти певний вплив, не безмежний, але певний. Ось цим впливом і користується глава держави реагуючи на заклик Медведчука і схвалення, яке висловив патріарх Кирил», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання чи не є дзвінок Путіна бойовикам порушенням позиції РФ, яка заявляє, що не є учасником конфлікту.

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За його словами, в ході розмови з ватажками бойовиків Путін озвучив ідею масштабного обміну і «зустрів розуміння у своїх співрозмовників».

При цьому він не відповів на запитання УНІАН, чому в офіційному релізі за підсумками цієї розмови прес-служба Кремля не використовувала слово «невизнані республіки» щодо окупованого Донбасу.

«Відмови (від бойовиків) Путін не почув. Ця ініціатива була сприйнята з розумінням і було висловлено спдівання, що вдасться узгодити деталі з представниками української сторони», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада Геращенко заявила, що в полоні контрольованих Росією бойовиків на окупованому Донбасі перебувають 157 громадян України.

15 листопада Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що «зробить все від нього залежне», щоб провести обмін полоненими з Україною.

Зазначимо, українська сторона в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі в Мінську не раз пропонувала обмін заручниками за формулою «313 на 88» осіб.