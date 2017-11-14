В полоні бойовиків на Донбасі перебувають 157 українців - Геращенко

У полоні контрольованих Росією бойовиків на окупованому Донбасі перебувають 157 громадян України.

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Про це член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, відбулася зустріч української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи з послами країн-членів РЄ. "Сьогодні з колегами-депутатами усіх фракцій мали важливу розмову з дипломатичним корпусом, особливо актуальну напередодні січневої сесії, яка обіцяє бути важкою - росіяни планують тушкою чи чучелом повертатися в ПАРЄ, причому без виконання будь-яких передумов. Голова української делегації Володимир Ар'єв поінформував дипломатів про роботу і позиції української делегації. Сергій Соболєв наголосив на нашій відданості принципам РЄ", - повідомила Геращенко.

"Я, в свою чергу, подякувала всім країнам-членам РЄ за конструктивні діалог і співпрацю, виступила за синхронізацію наших зусиль зі збереження і захисту фундаментальних принципів РЄ. Ми виступаємо за те, аби РФ повернулася у міжнародне правове поле та почала, нарешті, виконувати свої зобов’язання. Наслідком російської збройної агресії є понад 10 тисяч загиблих українців, більше 20 тисяч поранених. Зростає кількість заручників - на сьогодні 157 українців незаконно утримуються у місцях неволі в ОРДЛО, десятки - в РФ. Протягом 14 місяців немає жодного прогресу у питанні звільнення бранців", - додала вона.

Також Геращенко закликала іноземних дипломатів використати всі посередницькі зусилля задля звільнення українських заручників. Вона нагадала про зусилля Туреччини, яка сприяла звільненню заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза.

"Ми, користуючись нагодою, говорили й про миротворців на Донбасі. Гібридні пропозиції РФ про "місію з охорони місії на лінії зіткнення" є абсолютно неприйнятною. Миротворці мають бути присутніми на всій тимчасово окупованій території, включно з неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону. Ми очікуємо в цьому питанні підтримки наших партнерів-членів ООН і РЄ. Закликала приділяти особливу увагу проблемі порушення фундаментальних прав людини в окупованому Криму та Донбасі", - наголосила перший заступник голови ВР.

Як повідомляв УНІАН, станом на 13 жовтня 2017 року, за інформацією Служби безпеки України, у заручниках бойовиків на окупованому Донбасі перебувало 152 українських громадянина, ще 404 ‒ вважалися зниклими безвісти.