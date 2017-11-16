Бойовики підтвердили утримання 88 з 157 наявних у списках СБУ українських заручників

Контрольовані Росією бойовики підтверджують, що утримують 88 з 157 наявних у списках Служби безпеки України українських заручників.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

«В списку СБУ на сьогодні є 157 громадян України. В ОРДЛО підтверджують, що в них утримується з цього списку 88 осіб. Ні про які інші підтвердження і цифри з боку ОРДЛО поки що не говорилося. Ні про узгоджені списки, ні про цифри! Ми робимо все, аби звільнити громадян України, але, будь ласка, не оперуйте ніякими цифрами і датами, яких поки що ніхто не називав, в жодному коментарі», - наголосила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що «зробить усе, що залежить від нього», щоб провести обмін полоненими з Україною.

«Я зроблю все, що від мене залежить, переговорю з керівництвом «Донецької республіки» і «Луганської республіки». Сподіваюся, що те, що ви пропонуєте, буде реалізовано якомога швидше», - сказав Путін, відповідаючи на прохання лідера руху «Український вибір» Віктора Медведчука сприяти обміну.

Читайте такожКремль: про обмін утримуваних в РФ українських політв'язнів "не йдеться"

Медведчук попросив Путіна «звернутися» до лідерів російських бойовиків і провести перший етап обміну за формулою «всіх на всіх». За його словами, 380 осіб могли б повернутися додому: українська сторона готова звільнити 306 осіб, російські бойовики - 74 особи.

«Це був би дуже серйозний крок у реалізації Мінських угод і питань миру на Донбасі», - сказав Медведчук.

Після прохання Медведчука Путін провів телефонну розмову з ватажками російських бойовиків на Донбасі.

«Керівники «ДНР» і «ЛНР» ініціативу підтримали, зазначивши, що ще належить додатково опрацювати це питання з представниками української сторони», - йшлося у повідомленні Кремля.

Сьогодні раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Путін має певний вплив на російських бойовиків на Донбасі, тому вони погодилися на обмін полоненими.

Українська сторона в Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі в Мінську неодноразово пропонувала обмін заручниками за формулою «313 на 88 осіб».