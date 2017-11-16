В питанні звільнення заручників Україна має використати усі можливості і всіх переговорників —Геращенко

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко наголошує, що в питанні звільнення заручників Україна має використати усі можливості і всіх переговорників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала в коментарі журналістам, відповідаючи на питання щодо того, що напередодні у декого могло скластися враження, що втручання Віктора Медведчука є вирішальним в питанні переговорів із звільнення заручників.

“Я хочу нагадати, що в гуманітарній підгрупі Україну представляють два учасника. Ми маємо серйозні ідеологічні розбіжності і різні політичні погляди. Але, якщо говорити про звільнення заручників, то маємо докласти тут спільно всіх зусиль для того, щоб усіх звільнити”, - наголосила Геращенко.

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Вона висловила думку, що “ми маємо використати всі шанси, всі можливості, всіх переговорників, всіх, хто має ті чи інші канали, всіх, хто має ті чи інші можливості”. Крім того, на переконання парламентаря, необхідно апелювати і до церкви та різних структур.

“Враховуючи, що ключі від усіх камер знаходяться в Кремлі, треба апелювати туди, щоб звільнити наших заручників”, - додала Геращенко і запевнила, що українська сторона зробить усе можливе для звільнення своїх громадян.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада Геращенко заявила, що у полоні контрольованих Росією бойовиків на окупованому Донбасі перебувають 157 громадян України.

15 листопада президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що «зробить усе від нього залежне», щоби провести обмін полоненими з Україною.

«Я зроблю все, що від мене залежить, переговорю з керівництвом «Донецької республіки» і «Луганської республіки». Сподіваюся, що, те що ви пропонуєте, буде реалізовано якомога швидше», - сказав Путін, відповідаючи на прохання лідера руху «Український вибір» Віктора Медведчука сприяти обміну.

Медведчук попросив Путіна «звернутися» до лідерів російських бойовиків і провести перший етап обміну за формулою «всіх на всіх». За його словами, 380 осіб могли б повернутися додому: українська сторона готова звільнити 306 осіб, російські бойовики - 74 особи.

«Це був би дуже серйозний крок у реалізації Мінських угод і питань миру на Донбасі», - сказав Медведчук.

Зазначимо, українська сторона в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі в Мінську неодноразово пропонувала обмін заручниками за формулою "313 на 88" осіб.