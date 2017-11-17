Фаріон влаштувала перепалку з журналістом через українську у прямому ефірі (відео)

Журналіст Дмитро Гордон і екс-нардеп від "Свободи" Ірина Фаріон влаштували перепалку в прямому ефірі через її пропозицію не давати роботу і освіту тим, хто не володіє українською мовою.

"Чия мова – того і влада! Українська держава стане незалежною тільки тоді, коли українська мова буде переважати абсолютно скрізь! Робити це потрібно жорстко й безапеляційно: роботу не дати, освіту не дати – і зацвірінькають одразу ж наступного дня!" — заявила колишній депутат в ефірі "112 Україна".

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У відповідь на це Гордон заявив, що виступає за те, щоб єдиною державною мовою була українська, а в звичайному житті необхідно давати людям можливість розмовляти будь-якою мовою.

"Слухаючи вас, я усвідомлюю, що ви - або агент Кремля, або психічно хвора", — сказав журналіст.

Після цього Фаріон порадила Гордону терміново лікуватися від "рабської залежності".

Як повідомляв УНІАН, на пленарному засіданні Верховної Ради заступник голови парламенту Оксана Сироїд змусила нардепа від партії "Наш край" Антона Кіссе виступати українською мовою.