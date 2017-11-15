"Можу болгарською": у Раді депутата змусили перейти на українську

На пленарному засіданні Верховної Ради заступник голови парламенту Оксана Сироїд змусила нардепа від партії "Наш край" Антона Кіссе виступати українською мовою.

Це сталося під час оголошення заяв від фракцій. Коли до трибуни підійшов Кіссе і почав говорити російською мовою, Сироїд заявила йому, що він має розмовляти в Раді винятково українською мовою, передає "Українська правда".

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У відповідь Кіссе сказав, що поки не володіє державною мовою, але відвідує курси й через місяць спробує розмовляти українською. Сироїд дозволила говорити російською лише одну хвилину.

Рівно через хвилину заступник голови парламенту виключила російськомовному нардепу мікрофон.

Він намагався вмовити її дозволити договорити до кінця, проте Сироїд знову сказала йому, що якщо він хоче продовжити, то має говорити виключно українською мовою.

"Можу болгарською", - запропонував їй Кіссе. Після недовгої суперечки він почав розмовляти ламаною українською мовою.