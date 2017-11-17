ГПУ завершує досудове розслідування щодо Лавриновича - Горбатюк

Слідчі Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України завершують досудове розслідування щодо колишнього міністра юстиції України Олександра Лавриновича, якого підозрюють у захопленні державної влади.

Про це УНІАН повідомив начальник Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

"По Лавриновичу ми збираємося завершувати", - заявив він.

Горбатюк уточнив, що, за даними слідства, у кримінальному провадженні за фактом захоплення влади колишній президент України Віктор Янукович виступає організатором. "Там начебто організатор - це Янукович, а Лавринович свою частину виконав щодо публікації Конституції 1996 року Міністерством юстиції", - сказав Горбатюк.

Водночас він не назвав дати завершення досудового розслідування.

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Як повідомляв УНІАН, 6 вересня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Департамент спеціальних розслідувань ГПУ розслідує справу про конституційний переворот 2010 року, що призвів до захоплення влади шляхом розширення у неконституційний спосіб повноважень президента за рахунок звуження ролі та повноважень парламенту й уряду.

Підозрюваними у цьому кримінальному провадженні є екс-президент Віктор Янукович та екс-міністр юстиції Лавринович. Їм інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій).

Луценко пояснив, що Янукович та Лавринович підозрюються у захопленні державної влади, у тому числі шляхом вжиття заходів до незаконної, без рішення Верховної Ради, зміни чинної Конституції через внесення до держреєстру нормативно-правових актів тексту Конституції в редакції 1996 року та її офіційної публікації.

15 вересня Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого Департаменту спецрозслідування Головного слідчого управління ГПУ про обрання запобіжного заходу Лавриновичу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб - до 2 листопада, без права внесення застави. 27 вересня Апеляційний суд Києва скасував ухвалу Печерського районного суду і постановив звільнити Лавриновича.