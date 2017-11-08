Росія відмовила в екстрадиції екс-беркутівця Кусюка - ГПУ

У Генпрокуратурі заявляють, що Росія відмовила в екстрадиції колишнього керівника київського спецпідрозділу «Беркут» Сергія Кусюка.

Про це заявив начальник управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк, пише Радіо Свобода.

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За його словами, відмову в екстрадиції пояснили тим, що Кусюк є громадянином Росії.

Кусюк є фігурантом справи Майдану, зокрема щодо розгону учасників мітингу в ніч на 30 листопада 2013 року. Окрім побиття студентів, Кусюка підозрюють і в розстрілі майданівців.

Екс-співробітника «Беркута» неодноразово помічали на протестних акціях у Росії. Зокрема у червні цього року у Москві під час розгону демонстрантів на Тверській площі у формі російських правоохоронних органів Сергій Кусюк потрапив на відео, на якому він віддає наказ російською.