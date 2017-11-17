Львівські депутати підтримали звернення УКРОПу щодо ухвалення нового Виборчого кодексу

На сесії Львівської міської ради депутати одноголосно підтримали звернення голови фракції УКРОП Ігоря Телішевського до президента та голови Верховної Ради з приводу ухвалення нового Виборчого кодексу.

«Головна новація документа – регіональні відкриті виборчі списки – відповідає вимогам виборців та демократичним міжнародним практикам. Така система дасть людям змогу самостійно визначати, хто представлятиме їхні інтереси у законодавчому органі, та підвищить відповідальність депутатів перед виборцями», – зауважив укропівець.

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За його словами, документ також передбачає, що висувати кандидатів на загальнонаціональних виборах можуть лише політичні сили, які мають регіональні організації не менш ніж у 14 адміністративно-територіальних одиницях. Разом із 4-відсотковим прохідним бар’єром ця норма допоможе очистити політичне поле України від партій-одноденок та піар-проектів.

«УКРОП упевнений, що такий крок сприятиме розбудові справжніх потужних політсил і відкриє шлях до зміни всієї корупційної системи в Україні, яку до кінця не зміг зламати жоден Майдан», – підкреслив Ігор Телішевський.

Як відомо, новий кодекс передбачає проведення виборів за пропорційною системою з відкритими списками. Дотепер до Верховної Ради обирали конкретні політичні партії, їхній керівник вирішував, хто з кандидатів увійде до складу парламенту від певної політсили. За новим кодексом виборці голосуватимуть не тільки за партію, а й за конкретних кандидатів зі списку.