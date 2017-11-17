В ООН затвердили рекомендації Україні щодо ситуації з правами людини

Робоча група Універсального періодичного огляду Організації Об'єднаних Націй затвердила 190 рекомендацій Україні щодо ситуації з правами людини в країні в рамках третього періодичного огляду Ради ООН з прав людини.

Трансляція засідання робочої групи Універсального періодичного огляду ООН з прав людини відбувалася на офіційному сайті Організації Об'єднаних Націй.

Доповідачами щодо огляду стану з правами людини в Україні виступили представники Нідерландів, Руанди та Грузії (так звана «трійка»).

Зокрема, від імені «трійки» виступив заступник голови Постійного представництва Грузії при відділенні ООН в Женеві Іраклі Жгенті (Irakli Jgenti), який представив рекомендації для України.

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Він сказав, що 15 листопада під час інтерактивного діалогу 70 делегацій країн-учасниць Ради ООН з прав людини виступили із заявами, а 11 країн-учасниць додатково направили запитання українській стороні. У результаті, делегації України було спрямовано загалом 190 рекомендацій. Україна повинна розглянути ці рекомендації та дати на них відповідь у належний час, але не пізніше березня 2018 року на 37-й сесії Ради ООН з прав людини.

Проте, він не надав подробиць щодо зазначених рекомендацій.

Також Жгенті сказав, що «трійка» хотіла би подякувати українській делегації, яку очолював заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Сергій Петухов, а також делегаціям інших країн за конструктивну участь у підготовці доповіді про стан з правами людини в Україні.

Він повідомив, що «трійка» передає цю доповідь робочій групі Універсального періодичного огляду ООН з прав людини для ухвалення.

Своєю чергою, головуючий на засіданні робочої групи сказав, що повний текст доповіді разом з підсумковим розділом буде розповсюджено електронною поштою 24 листопада 2017 року. Також він сказав, що усі делегації до 1 грудня 2017 року матимуть можливість внести редакційні правки у підсумковій частині доповіді відповідно до їх заяв. За його словами, усі відповідні пропозиції необхідно направляти «трійці» за посередництва секретаріату робочої групи Універсального періодичного огляду ООН з прав людини.

Після цього проект доповіді було затверджено.

Головуючий зазначив, що українська делегація повинна у визначений час висловити чітку позицію щодо невиконаних рекомендацій - не пізніше березня 2018 року.

Своєю чергою Петухов запевнив, що уряд України ретельно та серйозно розгляне усі рекомендації, а також надасть свою позицію щодо цих рекомендацій у належний час – до 37-ї сесії ради ООН з прав людини у березні 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, Україна була однією з 14 держав, яка проходила огляд Ради ООН з прав людини на сесії з 6 по 17 листопада.

Перший та другий огляди для України відбулись, відповідно, у травні 2008 року та жовтні 2012 року.

Довідка: Універсальний періодичний огляд (УПО) є унікальним механізмом огляду ситуації і досягнень з прав людини для всіх 193 держав-членів ООН. З часів першої наради УПО, що відбулася в квітні 2008 року, всі 193 держави-члени ООН пройшли УПО двічі. Під час третього циклу УПО очікується, що держави детально окреслять заходи, які вони вжили для реалізації тих рекомендацій, наданих під час попередніх оглядів, які вони погодились виконати, а також для висвітлення останніх подій в галузі прав людини в країні.